Буффон удивил выбором сборной, за которую будет болеть на чемпионате мира

«Вообще, первое, что мне приходит на ум — это незаинтересованность. Если бы Италия попала на чемпионат мира, другое дело, тогда только она была бы в моей голове. За кого буду болеть в её отсутствие? Конечно, большие турниры всегда вызывают интерес. Иногда больше следишь за своими бывшими партнёрами по команде. Однако в данном случае назову команду, которая не является фаворитом, но которой симпатизирую давно. Для меня это всегда был Камерун — ещё с детства», — приводит слова Буффона O Jogo.