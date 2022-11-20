Бензема высказался о пропуске чемпионата мира

Ранее официальный Twitter сборной Франции сообщил, что Бензема пропустит чемпионат мира из-за травмы. В субботу футболист досрочно покинул тренировку национальной команды из-за повреждения, после чего был отправлен на медобследование. Сообщается, что в результате осмотра у 34-летнего форварда было обнаружено повреждение четырехглавой мышцы левого бедра, данная травма не позволит ему выступить на чемпионате мира.

«Я никогда в своей жизни не сдавался, но сейчас я должен думать о команде. Как я всегда и поступал. Разум подсказывает мне, что нужно уступить место тому, кто поможет команде провести отличный чемпионат мира. Спасибо всем вам за слова поддержки», — написал француз в соцсетях.