СМИ узнали, кто заменит Бензема в составе сборной Франции на ЧМ
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль будет вызван в сборную Франции по футболу на предстоящий чемпионат мира в Катаре, сообщает Marca.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль будет вызван в сборную Франции по футболу на предстоящий чемпионат мира в Катаре, сообщает Marca.
В воскресенье стало известно, что турнир из-за травмы пропустит обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Этот чемпионат мира станет третьим для форварда мадридского «Реала», который он пропустит.
На счету 26-летнего Марсьяля 30 матчей за национальную команду, в которых он забил два гола и отдал восемь передач.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Туниса и Австралии.