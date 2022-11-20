Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

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до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
19:00Не началсяКатарЭквадор
Группа B
тв
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Группа A
тв
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тв
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тв
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11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Какой кошмар — Бензема пропустит чемпионат мира! Сборную Франции накрыли травмы — что теперь делать Дешаму?

Обладатель «Золотого мяча» сломался перед самым стартом турнира.

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Что произошло

Кошмарные новости для болельщиков сборной Франции — Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира. Действующий обладатель «Золотого мяча» получил разрыв четырехглавой мышцы бедра на тренировке сборной. Обследование провели тут же — выяснилось, что на восстановление форварду потребуется минимум три недели. Бензема станет первым за 44 года обладателем «Золотого мяча», который пропустит чемпионат мира.

«Мне очень грустно за Карима, для которого этот чемпионат мира был главной целью, — говорит тренер французов Дидье Дешам. — Несмотря на эту новую неудачу, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы справиться с огромным вызовом, который нас ждет».

«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен, как и всегда, думать о команде. Разум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей команде провести хороший турнир. Спасибо за все ваши сообщения поддержки», — написал Бензема в соцсетях.

Источник: Reuters

Это не первая травма в сборной Франции

Действующие чемпионы мира были в списке главных фаворитов чемпионата мира в Катаре, но состав французов просто выкосили травмы. В начале сезона тяжелое повреждение получил перешедший в «Ювентус» Поль Погба, за ним травмировался Н’Голо Канте — вылетели сразу два основных полузащитника.

Но это было не все — на днях расположение сборной Франции покинул атакующий полузащитник Кристофер Нкунку, лучший футболист бундеслиги прошлого сезона. Повреждение он получил на тренировке из-за неудачного падения после столкновения с Эдуардо Камавингой. А вот теперь еще и травма Бензема. Сразу четыре футболиста, три из которых рассматривались как игроки старта, не помогут Франции в Катаре. И это огромная потеря.

А ведь в последней двусторонке не участвовали еще и Варан с Тшуамени! В общем, у французов и правда серьезнейшие проблемы с составом.

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Кто теперь будет играть?

Сборная Франции в срочном порядке вызвала нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Проблема в том, что форвард уже давно не в форме — за весь прошлый сезон в севильской аренде забил всего два гола, а в сезоне нынешнем провел на поле менее 300 минут.

Но вряд ли Дидье Дешам будет ломать голову над тем, кто заменит Бензема в основе на ЧМ. Напомним, что Карим не играл за сборную почти шесть лет после той самой истории с шантажом Матье Вальбуэна, потому Дешам знает, как обходиться без форварда «Реала». Скорее всего, теперь основным нападающим Франции в паре с Килианом Мбаппе будет Оливье Жиру. Нападающему уже 36 лет, зато он получает игровую практику, а главное, забивает в «Милане». К тому же именно связка Жиру с Мбаппе принесла французам золото на прошлом мундиале. Хотя понятно, что Бензема в нынешней форме, конечно же, мог принести команде куда больше пользы. Но посмотрим, как получится — Жиру уже не раз списывали со счетов, но он постоянно доказывал, что еще в полном порядке.

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А вот с чем у Дешама будут гарантированные проблемы, так это с ротацией. Франция играет по схеме 3−4−1−2 (хотя после травмы Бензема возможна и смена конфигурации), в которой в паре с Мбаппе на острие должен находиться форвард, который будет стягивать на себя внимание защитников и работать в подыгрыше. Жиру подходит на эту роль, а вот довызванные в сборную нападающие из бундеслиги Маркус Тюрам («Боруссия» М) и Рандаль Коло Муани («Айнтрахт») еще попросту не играли на таком уровне.

Учитывая травму Бензема, Франция в экстренном порядке может перейти и на схему с тремя нападающими. В таком случае можно будет поставить Мбаппе левее, Жиру или Гризманна в центр, а справа конкурировать за место в старте будут Усман Дембеле и Кингсли Коман. Варианты у Дешама есть, подбор футболистов позволяет заменить даже обойму лидеров. Но, понятное дело, все эти травмы отразятся на качестве игры французской сборной. Вероятнее всего, и на результатах тоже.

Марк Бессонов

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ФРГ
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Нидерланды
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Польша
Польша
1998
Франция
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Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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