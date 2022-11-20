В Катар приехали сразу 15 чемпионов мира. Больше всего — у французов, есть легенда с ЧМ-2010

Несмотря на бесконечные потери перед ЧМ (топ-2 «Золотого мяча»-2022 — Бензема и Мане в Катаре не сыграют), на турнире по-прежнему много звезд. У некоторых — особый статус.

Прямо сейчас в Катаре 15 футболистов, которые выигрывали ЧМ. Среди приехавших чемпионов больше всего французов. Это ожидаемо, учитывая что победили они всего 4 года назад. При этом 11 футболистов из состава Дешама в России вообще не доехали до ЧМ.

У Ареоля есть шансы стать двукратными чемпионами мира с нулем минут на ЧМ. Иронично, что первую медаль он выиграл, даже не имея ни одного матча за сборную.

От немецкого костяка остались только звездные ветераны (Нойер и Мюллер) и Маттиас Гинтер. Но Ханси Флик всех удивил и вызвал на ЧМ Гетце, который последний раз играл за сборную в ноябре 2017-го. Человек, который забивал победный в финале точно пригодится. М.

Главный динозавр — Серхио Бускетс, который выигрывал ЧМ-2010. Капитан испанцев сыграл в ЮАР все 7 матчей, а в финале против Нидерландов отбегал 120 минут.

Легендарных испанцев могло быть больше, но Луис Энрике не стал брать в Катар Серхио Рамоса (несмотря на отличную форму защитника в этом сезоне).