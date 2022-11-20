Франция никого не вызовет на замену травмированному Бензема. Дешам подтвердил
Сборная Франции не вызовет игрока на замену травмированному Кариму Бензема. Об этом сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
Сборная Франции не вызовет игрока на замену травмированному Кариму Бензема. Об этом сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
— Карим Бензема будет заменен?
— Нет.
— Почему?
— Потому что я так решил.
— Хватит ли команде 25 игроков, 7 из которых — атакующие футболисты?
— Да, у нас даже 8 игроков атаки, — сказал тренер.
Вчера стало известно, что Бензема не выступит на ЧМ-2022 в составе сборной Франции из-за травмы мышцы левого бедра, полученной на тренировке.
Сообщалось, что заменить нападающего «Реала» в сборной Франции мог Антони Марсьяль.