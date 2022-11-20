Самые громкие скандалы в истории чемпионатов мира по футболу

Гол — фантом

Любители футбола со стажем одним из первых скандалов тут же назовут финал чемпионата мира 1966 года, в котором встречались сборные Англии и ФРГ. В качестве бокового судьи ту встречу обслуживал советский арбитр Тофик Бахрамов, чье решение обсуждается до сих пор.

Основное время матча завершилось вничью — 2:2, а в дополнительное, на 101-й минуте, произошел эпизод, повлиявший на судьбу встречи. Мяч отскочил от перекладины в районе линии ворот, англичане победно вскинули руки вверх. Арбитр встречи из Швейцарии Готтфрид Динст не видел, пересек мяч линию или нет. И он отправился к Бахрамову, который подтвердил, что гол был. Тот «гол-фантом» обсуждали еще долго. А встреча завершилась победой англичан — 4:2.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0Uhe_l1h3w8" title="World Cup 1966 - Geoff Hurst's Controversial Goal in Color" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Странные результаты

На чемпионатах мира нередко в заключительных турах происходили чудеса и команды добивались не только нужных для выхода из группы результатов, но и забивали именно столько, сколько надо.

На ЧМ-1978 в заключительном туре Аргентине для продолжения борьбы нужно было побеждать Перу со счетом не меньше 6:0. И именно такой результат был достигнут. Несмотря на информацию в СМИ о том, что команды могли договориться, ФИФА не проводила никакой проверки.

На ЧМ-1982 в заключительном туре встречались ФРГ и Австрия. Счет 1:0 в пользу немецкой сборной гарантировал обеим командам выход в следующий этап. И почти в начале встречи этот результат был достигнут. Остальное время команды спокойно катали мяч. Это вызвало резонанс, и ФИФА решила, что отныне все матчи последнего тура проходят в одно время.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mE2FHQu_ZnA" title="Argentina 6 x 0 Peru ● 1978 World Cup Extended Goals & Highlights HD" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Скандал с советским судьей

На этом же турнире в групповой стадии в матче между Францией и Кувейтом произошел самый настоящий скандал. На 65-й минуте Ален Жирес сделал счет 4:1 в пользу французов, представители сборной Кувейта настаивали, что до этого было положение вне игры.

Общаться с главным судьей встречи Мирославом Ступаром из СССР спустился сам президент Футбольной федерации Кувейта Фахад аль-Ахмед аль-Сабах. И под угрозой того, что команда Кувейта уйдет с поля, он убедил арбитра отменить гол. Ступар понимал, что любое его решение вызовет скандал, но принял решение в пользу Кувейта, поскольку считал, что главное — доиграть матч. В результате арбитр на следующий день был отстранен от работы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HFDsJOOBlhA" title="FRANCE KUWAIT 1 ROUND WORLD CUP 1982" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рука Бога»

Чемпионат мира 1986 года запомнился не только яркой игрой Диего Марадоны и победой сборной Аргентины. Но и мячом, который он забил в финальном матче. На 51-й минуте Марадона закинул мяч рукой в ворота англичан, а бригада арбитров нарушение не заметила. Впрочем, вскоре Диего забил величайший гол в истории чемпионатов мира — Аргентина выиграла 2:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NN_uuXoH-zE" title="Марадона. рука божья" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И снова Диего

Напомнил о себе Марадона на ЧМ-1994, когда он был дисквалифицирован по ходу турнира после того, как в его организме были найдены следы употребления наркотиков. Тогда игрок получил 15-месячную дисквалификацию.

«Жест Эффенберга»

Этот турнир ознаменовался еще одним скандалом. В матче против сборной Южной Кореи проводившего неудачный матч игрока сорной Германии Штефана Эффенберга заменили. Трибуны проводили его оглушительным гулом, а в ответ футболист показал болельщикам средний палец, позже названный «жест Эффенберга».

Зидан и Матерацци

Ну и самым памятным стал скандал в финальном матче чемпионата мира 2006 года. Конфликт на поле между защитником сборной Италии Марко Матерацци и нападающим французской команды Зинедином Зиданом завершился ударом головой последнего в грудь итальянцу. За это Зидан был удален, а позже он заявил, что Матерацци оскорбил его мать и сестру.

Укус Суареса

Чемпионат мира 2014 года запомнился всем неадекватным поведением нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса. В матче против команды Италии он укусил в плечо защитника Джорджо Кьеллини. Арбитр этого не заметил, но после матча «кусачий» форвард получил дисквалификацию на девять матчей, был отстранен от футбольной деятельности на четыре месяца и заплатил 100 тысяч швейцарских франков в качестве штрафа.