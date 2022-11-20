Самые громкие скандалы в истории чемпионатов мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м

до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
19:00Не началсяКатарЭквадор
Группа B
тв
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
тв
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
тв
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
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тв
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Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
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Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
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тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
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27.11Не началсяХорватияКанада
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30.11Не началсяТунисФранция
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30.11Не началсяАвстралияДания
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30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
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1/8 финала
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2
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3
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4
Нидерланды
00
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
16:34 (мск), источник: Российская газета

Самые громкие скандалы в истории чемпионатов мира по футболу

Чемпионаты мира по футболу это не всегда праздник, яркие победы и красивые голы. В истории турниров было немало скандальных событий.

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Источник: AFP 2022

Гол — фантом

Любители футбола со стажем одним из первых скандалов тут же назовут финал чемпионата мира 1966 года, в котором встречались сборные Англии и ФРГ. В качестве бокового судьи ту встречу обслуживал советский арбитр Тофик Бахрамов, чье решение обсуждается до сих пор.

Основное время матча завершилось вничью — 2:2, а в дополнительное, на 101-й минуте, произошел эпизод, повлиявший на судьбу встречи. Мяч отскочил от перекладины в районе линии ворот, англичане победно вскинули руки вверх. Арбитр встречи из Швейцарии Готтфрид Динст не видел, пересек мяч линию или нет. И он отправился к Бахрамову, который подтвердил, что гол был. Тот «гол-фантом» обсуждали еще долго. А встреча завершилась победой англичан — 4:2.

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Странные результаты

На чемпионатах мира нередко в заключительных турах происходили чудеса и команды добивались не только нужных для выхода из группы результатов, но и забивали именно столько, сколько надо.

На ЧМ-1978 в заключительном туре Аргентине для продолжения борьбы нужно было побеждать Перу со счетом не меньше 6:0. И именно такой результат был достигнут. Несмотря на информацию в СМИ о том, что команды могли договориться, ФИФА не проводила никакой проверки.

На ЧМ-1982 в заключительном туре встречались ФРГ и Австрия. Счет 1:0 в пользу немецкой сборной гарантировал обеим командам выход в следующий этап. И почти в начале встречи этот результат был достигнут. Остальное время команды спокойно катали мяч. Это вызвало резонанс, и ФИФА решила, что отныне все матчи последнего тура проходят в одно время.

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Скандал с советским судьей

На этом же турнире в групповой стадии в матче между Францией и Кувейтом произошел самый настоящий скандал. На 65-й минуте Ален Жирес сделал счет 4:1 в пользу французов, представители сборной Кувейта настаивали, что до этого было положение вне игры.

Общаться с главным судьей встречи Мирославом Ступаром из СССР спустился сам президент Футбольной федерации Кувейта Фахад аль-Ахмед аль-Сабах. И под угрозой того, что команда Кувейта уйдет с поля, он убедил арбитра отменить гол. Ступар понимал, что любое его решение вызовет скандал, но принял решение в пользу Кувейта, поскольку считал, что главное — доиграть матч. В результате арбитр на следующий день был отстранен от работы.

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«Рука Бога»

Чемпионат мира 1986 года запомнился не только яркой игрой Диего Марадоны и победой сборной Аргентины. Но и мячом, который он забил в финальном матче. На 51-й минуте Марадона закинул мяч рукой в ворота англичан, а бригада арбитров нарушение не заметила. Впрочем, вскоре Диего забил величайший гол в истории чемпионатов мира — Аргентина выиграла 2:1.

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И снова Диего

Напомнил о себе Марадона на ЧМ-1994, когда он был дисквалифицирован по ходу турнира после того, как в его организме были найдены следы употребления наркотиков. Тогда игрок получил 15-месячную дисквалификацию.

«Жест Эффенберга»

Этот турнир ознаменовался еще одним скандалом. В матче против сборной Южной Кореи проводившего неудачный матч игрока сорной Германии Штефана Эффенберга заменили. Трибуны проводили его оглушительным гулом, а в ответ футболист показал болельщикам средний палец, позже названный «жест Эффенберга».

Зидан и Матерацци

Ну и самым памятным стал скандал в финальном матче чемпионата мира 2006 года. Конфликт на поле между защитником сборной Италии Марко Матерацци и нападающим французской команды Зинедином Зиданом завершился ударом головой последнего в грудь итальянцу. За это Зидан был удален, а позже он заявил, что Матерацци оскорбил его мать и сестру.

Источник: AFP 2022

Укус Суареса

Чемпионат мира 2014 года запомнился всем неадекватным поведением нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса. В матче против команды Италии он укусил в плечо защитника Джорджо Кьеллини. Арбитр этого не заметил, но после матча «кусачий» форвард получил дисквалификацию на девять матчей, был отстранен от футбольной деятельности на четыре месяца и заплатил 100 тысяч швейцарских франков в качестве штрафа.

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История чемпионатов мира
1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
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