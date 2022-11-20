Денис Казанский: Самый сложный соперник для спортсмена — возраст. Криштиану эту борьбу проиграл

Странности

— Одни говорят, что это будет лучший чемпионат мира в истории. Другие настаивают на определении — самый странный и политизированный. Вам какая точка зрения ближе?

— Обе имеют право на существование. Учитывая, как Катар получил ЧМ-2022, что творится вокруг турнира, ситуацию с Россией, а в ближайшей перспективе и с Ираном, — все это максимально политизировано. Давно такого не было. Странностей тоже хватает.

— Каких же?

— Впервые чемпионат мира пройдет, по сути, в одном городе. Да еще в непривычные сроки. Но то, что играют в ноябре и декабре, как раз и может сделать турнир самым ярким! К лету футболисты всегда подходят крайне утомленными, а то и выхолощенными — как физически, так и эмоционально. Особенно те, кто добирается до финала Лиги чемпионов. Сейчас, наоборот, многие из них на пике формы. А значит, в Катаре нас ждут безумно интересные матчи — зрелищные, интенсивные, насыщенные. Правда, ЧМ-2022 скажется на концовках футбольных турниров в Европе. Но это уже другая история.

— В мировом футболе хватает тех, кто ворчит: мол, напрасно Катару доверили чемпионат мира. Вы тоже считаете, что это была ошибка?

— Выбор чиновников, проголосовавших за Катар, доблестью точно не назову. Вон сколько спекуляций, а дыма без огня… Ну, вы знаете. Пока у меня нет ощущения футбольного праздника. Чемпионат мира, вклинившийся внутрь сезона, воспринимается как пауза перед решающим отрезком в национальных чемпионатах и еврокубках. Что само по себе довольно странно. Нет стандартного разогрева — сборов, контрольных матчей. Всего-то неделю назад мы следили за туром в России, Англии, Италии. И вот бах — уже старт ЧМ-2022! Но если турнир действительно принесет что-то новое в развитие игры благодаря хорошей форме звезд и высокой интенсивности, я скажу: «Чемпионат мира в Катаре — это круто!».

— Понимаете соотечественников, которые говорят, что ЧМ-2022 им абсолютно до фонаря?

— Сегодня в Катаре находятся лучшие команды мира — что для футбольного болельщика может быть интереснее?! Да, если бы там участвовала сборная России, были бы совсем другие краски. Да, с нами обошлись несправедливо. Но турнир в любом случае состоится. Какой смысл его игнорировать?

Тренировка в Дохе | Источник: Reuters

Охота

— Вы в Катар заглядывали?

— Один раз. В 2019-м, когда там проходил предсезонный турнир с участием российских клубов. Провел в Дохе недели две.

— Впечатление?

— Расскажу историю, которая характеризует богатство и амбиции этой страны. После того как Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, он оказался в экономической блокаде. Возник дефицит молока. Тогда местный бизнесмен, явно аффилированный с государством, купил четыре тысячи коров и перевез их в Катар.

— Самолетами?

— Ага. Понадобилось около 60 рейсов. Из разных точек планеты. Разместили коров на гигантской ферме. И все, проблема решена! Так стоит ли удивляться размаху футбольных инвестиций? Денег у этих ребят много… А еще я там на соколиной охоте побывал.

— О! Говорят, в Катаре это чуть ли не национальный вид спорта.

— Совершенно верно. Поразили не только сами соревнования, которые проходили посреди пустыни, но и огромная телестудия, где сидели эксперты. Анализировали подготовку птиц, траекторию полета, миллион других нюансов.

— С ума сойти.

— Мы с коллегами, разумеется, ни черта не понимали, но предположили, что рассуждения не сильно отличаются от футбольного разбора. Мол, этот сокол под нагрузкой, тот еще до старта перегорел, а здесь голубь сам виноват, промедлил…

— Птичку-то жалко?

— Да нет. Соколиная охота — древняя традиция. Я и не думал, что это настолько захватывающе! Изначально казалось, что у голубя шансы выжить близки к нулю. Как выяснилось — не факт.

— Сколько попыток у сокола?

— Две. Если обе заканчиваются неудачно, владельцу голубя полагается приз — «Ленд Крузер». Самая популярная модель в тех краях.

Соколиная охота | Источник: AFP 2022

— Катар — то место, куда хочется вернуться?

— Почему нет? Знакомство с другой культурой и цивилизацией — это всегда интересно. Доха — город, построенный на песке. Стремительно разрастается, в том числе благодаря проведению чемпионата мира. Лет двадцать назад там проживало 120 тысяч человек. Сегодня — почти три миллиона. С точки зрения вольностей и законов Катар с Эмиратами не сравнить. В Дубае прямо оазис. В Дохе жестче. Но все равно не могу сказать, что я там плохо провел время.

— За две недели — ни единого ЧП?

— Однажды в песчаную бурю попали.

— Ощущения?

— Несмертельно. Ну, ветер с песком — и что? У нас тоже зимой бывает такая вьюга, что не видно соседний дом.

— Цены в Катаре космические?

— Разве что на алкоголь. Он же в обычных магазинах не продается. Исключительно в специализированных, причем для покупки нужна лицензия. Остается бар при отеле. Где бокал пива обойдется в тысячу рублей, а бутылка виски — в двадцать тысяч.

— Это больно. К чему еще надо быть готовым, когда летишь в Катар?

— Бояться там нечего. Главное — вести себя прилично. Ну, а тем, кто отправляется на ЧМ-2022, пожелаю одно — смотрите футбол и получайте удовольствие!

Фавориты

— Кто из участников турнира вам особенно интересен?

— Мои симпатии на стороне сборной Англии. Слежу за ней уже много лет, поскольку долго комментировал матчи АПЛ. Сейчас в распоряжении Гарета Саутгейта целая россыпь талантов. Мне кажется, они должны наконец что-то выиграть. Правда, в тренере есть сомнения…

— Вот как?

— Вспомните финал Евро-2020. Проиграл его именно Саутгейт! Дело даже не в пенальтистах, которых он выбрал на серию 11-метровых с Италией. А в том, как вел игру. Это абсолютно тренерское поражение!

— Кто же в Катаре главный претендент на золото?

— Два железобетонных фаворита — Аргентина и Бразилия. Победа любой европейской сборной станет если не сенсацией, то уж точно сюрпризом.

Тренировка сборной Аргентины | Источник: Reuters

— Полагаете, Месси способен напоследок сотворить чудо и дотащить свою сборную до золотых медалей?

— Дело не в Месси. А в команде, которую построил Лионель Скалони.

— Мощная?

— Не то слово! Начиная с тренерского штаба. Там много топовых в прошлом игроков — Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберто Айяла. Объединяет их такой авторитет, как Скалони, способный обыграть Бразилию не где-то — на «Маракане»! У Аргентины в каждой линии роскошный подбор исполнителей. Во главе с Месси, который в отличной форме.

— Бразилия тоже без слабых мест?

— Да. Она фаворит еще и потому, что избавилась от комплекса Неймара. Если раньше действительно зависела от одного футболиста, то сейчас такого нет. Атака у бразильцев огненная. Полузащита фантастическая. Вратарь мирового класса. Надежная оборона. Пожалуй, лишь в Тиагу Силве небольшие сомнения. Все-таки ему уже 38. Хотя тут компенсация колоссальным опытом.

— Из европейских сборных кто способен дать жару?

— Первой на ум приходит Франция. Да, из-за травм потеряли Канте, Погба, а теперь еще и Бензема, едва восстановился Варан. Но сборная с невероятным количеством талантов и ментальностью чемпиона — для соперников это вообще добрый вечер! Главное, в кои веки у французов в раздевалке тишь да гладь, никаких внутренних конфликтов.

Тренировка сборной Франции | Источник: AFP 2022

— От Бельгии чего ждать?

— Я в нее не верю. Команда если и меняется, то в худшую сторону. Стабильно держат планку двое — Куртуа и Де Брейне. Остальные регрессируют. У Лукаку этот сезон — чудовищный. Азар только-только залечил очередную травму. В центре защиты нет альтернативы Фертонгену и Алдервейрелду, которым на двоих почти сто лет.

— На самом деле одному 35, другому 33.

— Все равно сегодня это уже не те ребята, которые когда-то звездили в «Тоттенхэме». У бельгийцев есть потенциальная звездочка, способная выстрелить. Я о Троссаре из «Брайтона». Хотя это игрок замены, впереди ставка явно будет сделана на Лукаку. Ну и тренер, Роберто Мартинес…

— С ним что?

— Чересчур консервативен. Как принял сборную шесть лет назад, так и придерживается одной-единственной схемы — 3−4−3. Ничего не меняет. Не нашел замены тем, кто стал играть хуже либо просто постарел.

— Из команд второго ряда на кого посоветуете обратить внимание?

— На Канаду, которая впервые за 36 лет пробилась на чемпионат мира. Скоростная, с грандиозной атакой, в отборе катком прошлась по соперникам. Там есть очень крутые персонажи.

— Это кто же?

— Дэйвис из «Баварии», Бьюкенен из «Брюгге» и Дэвид из «Лилля». Американцы тоже могут удивить. Команда у них яркая, молодая.

— С сынулей легендарного Джорджа Веа.

— Если говорить о родственных связях, то в сборной США выделяется сын Клаудио Рейны, известного в прошлом полузащитника, участника четырех чемпионатов мира. Рейне-младшему 20 лет, выступает за дортмундскую «Боруссии». Атакующий хавбек с большим потенциалом. Хорош и другой игрок атаки, Пулишич, представляющий «Челси».

— А Тимоти Веа?

— По масштабу таланта до папы ему далеко. 22 года, но ни в «Лилле», ни в сборной пока не игрок основы.

Интервью

— После звонкого интервью Криштиану Роналду веры в португальцев стало еще меньше?

— Ну-у… Команда у них крепкая, лидеры в каждой линии. Звездная атака, где помимо Криштиану есть Бернарду Силва, Рафаэл Леау и Жоау Феликс. В полузащите — Бруну Фернандеш, Палинья и Виллиам Карвалью. В центре обороны мощнейший Рубен Диаш. Напарник-то у него возрастной — Пепе, которому в феврале исполнится сорок! Для Португалии это может оказаться ахиллесовой пятой. Впрочем, дело даже не в нем.

— А в чем?

— В атмосфере! Весь мир видел, как Бруну вяло пожимает руку Криштиану в раздевалке, потом странные объятия с Жоау Канселу… Похоже, там все не слишком-то здорово. Сумеет Фернанду Сантуш за оставшееся время потушить пожар и наладить микроклимат? Вопрос!

— После этого интервью, переполненного, как сформулировал коллега Рабинер, гротескным нарциссизмом, смотрите на Криштиану другими глазами?

— Нет-нет, я всегда разделял его футбольные и личностные качества. Игрок-то гениальный, с этим вряд ли кто-то будет спорить. А как человек… Можно вспомнить, что в момент перехода из «МЮ» в «Реал» Криштиану объявил себя рабом на «Олд Траффорд». Когда покинул «Ювентус», там все выдохнули. Ветераны команды дали вслед жесткие интервью. Не скрывали, что почувствовали сильное облегчение.

Криштиану Роналду | Источник: Reuters

— Сейчас в «МЮ» будет то же самое?

— Наверняка. Вот Криштиану твердит о неуважении со стороны тренера — Эрика тен Хага. Но тот публично ничего плохого о португальце не сказал. Ни разу! То, что оставалось между ними за закрытыми дверьми, никуда не выносил. Вывалить все решил сам игрок. Что не делает ему чести. Он разрушил себе прошлое. И я не очень понимаю его будущее. В «МЮ» точно не вернется. Позовут ли другие топ-клубы? Не факт! Ведь теперь уже для всех очевидно: сегодняшний Криштиану Роналду — бомба замедленного действия!

— Куда ж ему податься?

— Думаю, уедет в МЛС. Либо на Ближний Восток. Зарабатывать и доигрывать.

— Возвращение в родной «Спортинг» маловероятно?

— Это было бы красивое завершение карьеры. Но сам он говорит, что хочет поиграть еще два-три года. «Спортинг» в такую картину не вписывается. Кроме того, Роналду подтвердил в интервью, что летом его звали в Саудовскую Аравию, где за два сезона предлагали 350 миллионов евро. Мне кажется, в этом направлении и будет двигаться.

— В какой он вообще форме?

— В плохой! В нынешнем сезоне редко появлялся на поле не потому, что вел себя отвратительно, устраивал демарши. Главное — Криштиану действительно выглядел неубедительно! Вот в прошлом чемпионате был великолепен, много забивал. Если бы сохранил этот уровень, так же клал пачками — никто бы его на банке не держал.

— Логично.

— Этот сезон показал, что без него «МЮ» смотрится лучше. Допускаю, игра сборной Португалии на чемпионате мира будет заточена под Криштиану. В клубе такого не было. Наоборот, он должен был подстраиваться под команду. Но не захотел. Плюс вспоминается сакраментальное: «Самый сложный соперник для спортсмена — возраст».

— Золотые слова!

— Криштиану эту борьбу проиграл. По крайней мере в английском футболе.

— В Катаре в бомбардирской гонке на кого ставите? Надо думать, не на Роналду?