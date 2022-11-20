СМИ узнали ожидаемые доходы ФИФА от чемпионата мира в Катаре

Сумма на 1,1 млрд долларов превышает доходы от цикла, который завершало мировое первенство 2018 года в России. Достичь увеличения выручки удалось благодаря спонсорским сделкам с катарскими компаниями, а также от продажи прав на телетрансляцию матчей.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия сборная Катара сыграет с командой Эквадора в воскресенье. Начало в 19:00 мск.