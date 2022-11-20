Мотивированный Месси, осторожная тактика и беспроигрышная серия. Почему Аргентина считается фаворитом ЧМ-2022

Сила — в рациональности

Аргентина образца ЧМ-2018 являлась безыдейным, бесхарактерным сборищем талантливых и не очень футболистов. Возглавлял команду экспрессивный тактический гик Хорхе Сампаоли, пытавшийся поставить атакующий рисунок с тремя центральными защитниками, в центре которого возвышался Лионель Месси. СМИ писали, что Сампаоли настолько восхищался Лео, что даже спрашивал его мнение при выбора состава. Та сборная закончила турнир в России, как ей и полагалось — ярко, но быстро. Команда уступила в ⅛ финала будущим чемпионам из Франции со счетом 3:4.

После увольнения Сампаоли временным тренером стал его ассистент Лионель Скалони. При новом наставнике «альбиселесте» выиграла три из первых пяти матчей и пропустила лишь однажды, в результате со Скалони заключили полноценный контракт до окончания чемпионата мира-2022.

Во время игровой карьеры Скалони не подавал больших надежд и считался защитником средней руки: в Англии выступал за «Вест Хэм», в Италии — за «Лацио» и «Аталанту», в Испании — за «Депортиво», «Расинг» и «Мальорку». В сборной Скалони отыграл всего лишь три года — с 2003 по 2006-й. При этом съездил на чемпионат мира в Германии, где вышел в одном матче. Кстати, в той встрече с Мексикой (2:1) на поле появился и другой Лионель — юный Месси.

Примечательно, что до назначения в сборную молодой специалист (во время подписания контракта на должность главного тренера Скалони было всего лишь 40 лет) не имел опыта самостоятельной работы. В тренерское дело его привел Сампаоли — в 2016 г. Скалони вошел в штаб «Севильи», а затем получил работу помощника в национальной команде.

Главное, что изменил Скалони после назначения тренером сборной Аргентины — сделал команду более сбалансированной. Наставник называет свой стиль «интеллектуальным футболом» — в сущности же, это игра от соперника. Со слабыми командами «альбиселесте» умеет создавать давление и нападать, с сильными — отдает мяч и соглашается на контратаки. Во главе угла у сборной Скалони стоит результат, а не яркий футбол.

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа C, 22.11.2022, 13:00 Аргентина - Саудовская Аравия -

Показательный пример — финал прошлогоднего Кубка Америки с Бразилией. Понимая, что соперник обладает лучшим подбором игроков, аргентинцы отдали бразильцам инициативу, но лишили их пространства, сконцентрировавшись на защите. В итоге сумели забить один мяч и выиграли 1:0. После матча главный тренер Бразилии Тите жаловался на стиль соперника: «Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы возобновить матч. Стратегия соперника заключалась в том, чтобы ее прерывать».

Такой же рациональной тактики придерживалась Аргентина и на ЧМ-2014: тогда «низовая» команда Алехандро Сабельи дошла до финала, где лишь в дополнительное время уступила (0:1) Германии. Во всех остальных случаях тренеры команды на чемпионатах мира, имея в составе Месси, не могли отказаться от соблазна использовать атакующую модель. Но подобная тактика раз за разом приводила к провалам — защита не справлялась с нагрузкой.

Кстати, самого Месси вполне устраивает, что сейчас команда играет осторожно и с большой оглядкой на оборону. Для Лео командный результат важнее забитых мячей или результативных передач: «Три года назад Скалони запустил процесс построения команды, который привел к этой победе [на Кубке Америки]. Он всегда хотел лучшего для сборной. Ему удалось построить потрясающую команду, которая побеждает и заслуживает признания».

Месси и его помощники

Баланс — подходящее слово не только для тактического рисунка нынешней Аргентины, но и для ее состава. На прошлых чемпионатах мира в заявке было с десяток суперзвезд из топ-клубов. В нынешней — суперзвездами можно назвать только двух футболистов: Месси и Анхеля Ди Марию. Однако Ди Мария все чаще испытывает проблемы со здоровьем, поэтому не факт, что полузащитник «Ювентуса» будет выходить в каждом матче в основе.

Без обилия суперзвезд Аргентина превратилась в крепкий коллектив работяг, где каждый может сменить каждого и каждый каждого поддерживает. Это создает дружескую атмосферу в раздевалке. Еще один плюс аргентинцев — в команде есть сплав молодости и опыта. Месси 35, Ди Марии и Николасу Отаменди 34, при этом рядом с ними играют 24-летний защитник Кристиан Ромеро, 23-летний хавбек Алексис Макаллистер, 22-летний форвард Хулиан Альварес.

Главная роль в команде Скалони отводится не атаке, а полузащите. Сборная Аргентины выступает по схеме 4−3−3, и, вероятнее всего, в Катаре в центре поля будет играть тройка Алексис Макаллистер — Леандро Паредес — Родриго де Пауль. Экс-хавбек «Зенита» Паредес исполнит роль плеймейкера, тогда как Макаллистер и-де Пауль будут выполнять черновую работу.

В июне 2021 г. Родриго де Пауль, который при Скалони получил железное место в старте, объяснял, что конкретно от него требуют в сборной. «В Италии меня научили тактическому чтению эпизодов и качеству, которое там называют покрытием зоны за счет физики. Скалони понимает это и доверяет мне важную работу. Это помогает команде страховать Паредеса и помогать Месси. С чем можно сравнить эту роль? Я как запасная шина. Важные игроки зависят от моего наличия. У меня нет с этим проблем, как и стремления любой ценой оказаться на первых полосах газет», — рассказывал хавбек мадридского «Атлетико» в разговоре с The Guardian.

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Наличие двух футболистов с хорошим отбором помогает раскрепостить нападающих — в компанию Месси и Ди Марии Скалони выпустит в атаку либо Лаутаро Мартинеса, либо Хулиана Альвареса. Оба форварда славятся своей работоспособностью и самоотдачей. Но разницу впереди, конечно, должен делать Месси. Как показал прошлогодний Кубок Америки, отсутствие необходимо помогать в центре поля позволит Лео раскрыть весь свой потенциал в атаке. При этом самое важное для Месси справиться с психологическим давлением — турнир в Катаре станет пятым и заключительным в его карьере. И если победы опять не случится, Лео потом всю жизнь будут сопровождать разговоры об отсутствии титула чемпиона мира.

Скалони понимает давление, которое испытывает Месси, поэтому перед турниром старается максимально поддержать его, в том числе публично. «Лео — особенная фигура не только для журналистов и болельщиков, но и для товарищей по команде. Он умеет положительно влиять на всех, кто его окружает, он абсолютно зрелый футболист. Самое главное для нас — сделать так, чтобы он получал удовольствие от игры на этом чемпионате мира. Все ждут от него подвигов на поле, но чтобы показывать свой лучший футбол, он должен получать удовольствие и просто быть собой. Больше мы ни о чем его не просим», — заявил рулевой аргентинцев на пресс-конференции перед ЧМ.

Помогать Месси в завоевании долгожданного трофея будет линия обороны. Так, впервые в XXI веке Аргентина едет на чемпионат мира со стабильным вратарем в расцвете сил. Эмилиано Мартинес в 18 лет перебрался из «Индепендьенте» в «Арсенал», но в лондонской команде так и не пробился в основу, успев поиграть за различные английские клубы на правах аренды. В 2020-м уже 28-летнего Мартинеса выкупила «Астон Вилла», с тех пор Эмилионо застолбил место в старте бирмингемцев, а сама команда закрепилась в середине таблицы чемпионата Англии.

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Мартинес привык активно взаимодействовать с защитой: в каждом матче — что за «Виллу», что за сборную — он эмоционально разговаривает с коллегами по обороне. Судя по статистике пропущенных мячей, защитникам такой подход нравится. В центре обороны есть выбор из трех кандидатур — опытный Николас Отаменди, быстрый Кристиан Ромеро и цепкий Лисандро Мартинес. В последнем товарищеском матче с ОАЭ (4:0) в старте вышли Отаменди и Мартинес — с большой долей вероятности, они и начнут турнир.

Впрочем, центр защиты — самая уязвимая зона у аргентинцев. При всех плюсах у каждого из перечисленных защитников есть очевидные недостатки — Отаменди медленный, Ромеро может терять позицию, а у Мартинеса низкий рост. Здесь большую помощь должны оказывать не только-де Пауль и Макаллистер, но и крайние защитники. Слева стоит ждать или реактивного Маркоса Акунью, или хладнокровного Николаса Тальяфико, а справа — работоспособного Гонсало Монтиеля либо универсального Хуана Маркоса Фойта.

Первый матч в Катаре сборная Аргентины сыграет 22 ноября против Саудовской Аравии (13:00 по московскому времени), далее на групповом этапе подопечные Лионеля Скалони встретятся с Мексикой (26 ноября, 22:00) и Польшей (30 ноября, 22:00).