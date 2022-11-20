Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 Алексей Сорокин оценил, как Катар подготовился к старту ЧМ-2022.

— Насколько то, что вы видите со стороны, соответствует тому уровню, который был установлен?

— Все очень достойно. Нам все нравится, видны годы подготовки — красивый стадион, все украшено. Подвести итоги с точки зрения организации матча открытия можно будет только по окончанию. Пока сложно что-то сказать. Мы зашли без проблем, погуляли, все красиво.

— У вас есть какое-то дежавю?

— Немного. Как будто вернулись обратно. Но сейчас новая четырехлетка — новый чемпионат мира.

— Как часто вы консультировались с Катаром?

— Взаимодействие было достаточно плотное. Когда речь идет о консультациях это не сильно отличается в плане ответственности за происходящее. Нам задают вопросы — мы на них отвечаем.

— Через четыре года будет максимально нетипичный чемпионат мира. К вам обращались из США, Канады и Мексики за консультациями?

— Нет, не обращались. Если бы эти обращения были, то мы бы их уже получили.