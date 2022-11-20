Эмир Катара объявил чемпионат мира по футболу открытым

Темой церемонии открытия являлось собрание всего человечества, преодоление разногласий через человечность, уважение и инклюзивность. Основная мысль сюжета в том, что футбол позволяет всем объединиться в одно племя, а Земля — это палатка, в которой все живут. В ходе церемонии катарские традиции переплетались с мировой культурой и включали в себя дань уважения 32 соревнующимся командам, предыдущим хозяевам чемпионатов мира по футболу и волонтерам мероприятия. На поле стадиона состоялся парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира, в котором принял участие талисман мирового первенства 2018 года в России волк Забивака.
Талисман был нарисован студенткой из Томска Екатериной Бочаровой и победил в голосовании за выбор талисмана в 2016 году. Забивака использовался для брендирования официальной продукции чемпионата мира по футболу, а его фигуры были установлены в городах-организаторах турнира.
В первом матче турнира 2022 года сыграют сборные Катара и Эквадора. Встреча начнется в 19:00 мск.
Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Помимо «Эль-Байта» в Эль-Хауре, игры мирового первенства примут Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али» и «Халифа» в Эр-Райяне. Финальный матч состоится 18 декабря на Национальном стадионе.