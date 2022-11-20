Катар мечтает вместе со всеми: чемпионат мира стартовал с яркой церемонии

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В матче открытия турнира, который проходит на стадионе «Эль-Байт», встречаются сборные Катара и Эквадора. Яркая и дорогостоящая церемония началась за час и двадцать минут до стартового свистка. Чего стоил только ведущий мероприятия — популярнейший американский актер Морган Фримен.

Первая половина церемонии всецело была посвящена истории Катара и ее связи со всем миром. Символом этого единения стал импровизированный мост, звено между народами и культурами. В яркой манере организаторы вплели в повествование присущие стране символы — верблюдов, бедуинов, борьбу песка с водой. Показали миру и национальную одежду катарцев — черную абайю у женщин и белую дишдашу у мужчин. Своеобразное дефиле сопровождалось шоу барабанщиков, исполнявших национальные песни.

Во второй части была показана связь Катара с футболом и его историей. Сначала зрители увидели парад маскотов предыдущих чемпионатов мира, среди которых нашлось место Забиваке. Все помнят символом мундиаля 2018 года России.

Под известные ритмы и мотивы гимнов прошлых турниров ростовые куклы исполнили зажигательный танец. Закончился он эпическим появлением Лаиба — символа грядущего мирового первенства. Огромную фигуру, уже полюбившуюся миллионам болельщиков, сопровождал парад футболок сборных. Все это происходило на фоне песни Dreamers («Мечтатели»), которую исполнил фронтмен корейской поп-группы BTS.

Завершилась церемония очень символично. На экранах появилась архивная видеозапись того, как эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани играл в футбол. Во время показа главе страны дали его раритетную футболку, на которой он оставил автограф. После этого эмир произнес короткую речь и открыл очередной чемпионат мира.