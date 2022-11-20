Байден поддержал игроков сборной США перед началом ЧМ-2022

"Ребята, я знаю, что вы являетесь аутсайдерами на этом турнире. Но вот что вам скажу: в вашей команде одни из лучших игроков в мире, вы представляете эту страну, и я знаю, что будете играть от всего сердца, так что давайте удивим их всех.