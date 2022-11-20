Сборная Эквадора победила команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Забитыми мячами в составе эквадорской сборной отметился Эннер Валенсия (16-я минута — с пенальти, 31). Валенсия забил на третьей минуте матча, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.

Изначально чемпионат мира должен был стартовать 21 ноября матчем между сборными Нидерландов и Сенегала, которые выступают в группе А вместе с командами Катара и Эквадора. Однако 11 августа бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) перенесло матч открытия с 21 ноября на 20 ноября. Решение было связано с преемственностью традиции отмечать начало мирового первенства церемонией открытия и первым матчем с участием хозяев турнира.

Сборная Эквадора вышла в лидеры турнирной таблицы группы А, набрав три очка. У сборной Катара ни одного балла. Команды Нидерландов и Сенегала проведут свою встречу в понедельник, начало — 19:00 мск. Сборная Катара стала первой командой-хозяйкой в истории чемпионатов мира, которая проиграла в матче открытия. В первой встрече прошлого мирового первенства в 2018 году играли сборные России и Саудовской Аравии, матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Сборная Катара впервые в истории принимает участие в финальной части чемпионата мира, эквадорцы последний раз выступали на мировом первенстве в 2014 году в Бразилии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-217172873&id=456239052&hash=9f8842ab8d15406b&hd=2&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года. Игры нынешнего турнира в Катаре пройдут в пяти городах на восьми стадионах. Помимо «Эль-Байта» в Эль-Хауре, матчи примут Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али» и «Халифа» в Эр-Райяне. Трофей разыграют 32 сборные, разделенные на восемь групп. Команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, выходят в плей-офф. Прошлый чемпионат мира в 2018 году в России выиграла сборная Франции, рекордсменом по победам является команда Бразилии (пять раз). Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе.

Отстранение сборной России