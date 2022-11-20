Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор посетили 67372 зрителя. Вместимость стадиона составляет 60 тысяч человек
Посещаемость матча открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор составила 67372 зрителя.
Посещаемость матча открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор составила 67372 зрителя.
Игра проходит сегодня, 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Официально вместимость арены составляет 60 тысяч человек.
После перерыва многие болельщики покинули трибуны.
Сборные Катара и Эквадора выступают в группе A с Сенегалом и Нидерландами.
ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Финал состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.