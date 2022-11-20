Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
19:00ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
тв
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
тв
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
13
2
Нидерланды
00
3
Сенегал
00
4
Катар
10
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
21:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях

Турнир стартовал!

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Многие уже называют чемпионат мира в Катаре самым скандальным в истории — перед стартом турнира и правда хватало опасений и тревог. На фоне прочих резонансных событий (типа отмены продаж пива на территории стадионов за два дня до старта) проскочила даже совсем дикая новость — мол, Катар подкупил восемь футболистов Эквадора, чтобы те сдали матч открытия со счетом 1:0. Назывались даже конкретные цифры — 7,4 миллиона долларов.

В отдельном материале мы писали, почему эти слухи выглядели бредом: слишком странные источники, информацию которых не подтвердило ни одно крупное СМИ. Да и организовать договорняк на таком статусном турнире и с таким широким освещением — вообще так себе затея.

И с первых же минут сборная Эквадора показала, что слухи не имеют никакого отношения к реальности: южноамериканцы с первых минут взяли игру под контроль и не давали сопернику спокойно выйти даже со своей половины поля. Нападающий эквадорцев Эннер Валенсия забил уже на третьей минуте игры, но гол отменили из-за офсайда напарника Валенсии по атаке Майкла Эстрады. Новая технология полуавтоматического определения офсайда показала себя во всей красе.

Но эквадорцы и не думали останавливаться. Прошло всего 10 минут, и снова в центре внимания оказался Валенсия — нападающий вышел один на один с вратарем и был сбит в штрафной. Судья не имел права не указать на точку даже при всей традиционной благосклонности к команде-хозяйке. Ну, а Эннер с максимальным спокойствием развел мяч и вратаря по углам. Есть первый засчитанный гол на турнире!

Эквадор продолжал давить, превосходя катарцев во всех компонентах игры, — латиноамериканцы вообще более классная команда, а тут еще и включили режим убийцы, максимально жестко идя в каждый стык и не давая сопернику даже возможности спокойно владеть мячом. Неудивительно, что скоро в сетке ворот Аль-Шееба оказался второй мяч, и снова отличился Валенсия. Кстати, оба гола Эннер посвятил именитому эквадорскому форварду Кристиану Бенитесу, который умер от остановки сердца в 27 лет в столице Катара Дохе в 2013-м, — потому все футболисты команды праздновали голы все вместе, встав на колени.

Вообще Эннер был главной звездой первого тайма — заработал пенальти, забил два и успел получить два повреждения, после одного из которых его чуть не унесли с поля на носилках. Но ветеран Валенсия, который выступал на ЧМ еще в 2014 году, показал не только мастерство, но и характер, дважды вернувшись в игру.

А вот о сборной Катара сказать что-то конкретное вообще невозможно — ни одного опасного момента у ворот соперника, дыры в обороне, слабый прессинг, отсутствие даже попыток комбинационного футбола. Сложно вспомнить, когда хозяева ЧМ в матче открытия смотрелись настолько беспомощно. Единственный удар за тайм — по трибунам метров с 25.

Во время загрузки произошла ошибка.

Справедливости ради, во втором тайме катарцы смотрелись уже не так тухло — нанесли даже три удара по воротам, хоть ни разу так и не попали в створ. Похоже, что повышение активности стало следствием более хладнокровного подхода соперника после перерыва — Эквадор уже не спешил нестись вперед и контролировал полностью его устраивающие 2:0.

Так дело и закончилось — Эквадор одерживает уверенную победу, ну, а Катар не показал ничего особенного. Хотя вряд ли стоило ожидать чего-то сверхъестественного от самой дешевой (по данным Transfermarkt) команды этого чемпионата мира.

Марк Бессонов

Катар
0:2
Первый тайм: 0:2
Эквадор
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История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
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Халифа (Доха)
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Эль-Джануб (Эль-Вакра)
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