Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях

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Многие уже называют чемпионат мира в Катаре самым скандальным в истории — перед стартом турнира и правда хватало опасений и тревог. На фоне прочих резонансных событий (типа отмены продаж пива на территории стадионов за два дня до старта) проскочила даже совсем дикая новость — мол, Катар подкупил восемь футболистов Эквадора, чтобы те сдали матч открытия со счетом 1:0. Назывались даже конкретные цифры — 7,4 миллиона долларов.

В отдельном материале мы писали, почему эти слухи выглядели бредом: слишком странные источники, информацию которых не подтвердило ни одно крупное СМИ. Да и организовать договорняк на таком статусном турнире и с таким широким освещением — вообще так себе затея.

И с первых же минут сборная Эквадора показала, что слухи не имеют никакого отношения к реальности: южноамериканцы с первых минут взяли игру под контроль и не давали сопернику спокойно выйти даже со своей половины поля. Нападающий эквадорцев Эннер Валенсия забил уже на третьей минуте игры, но гол отменили из-за офсайда напарника Валенсии по атаке Майкла Эстрады. Новая технология полуавтоматического определения офсайда показала себя во всей красе.

Но эквадорцы и не думали останавливаться. Прошло всего 10 минут, и снова в центре внимания оказался Валенсия — нападающий вышел один на один с вратарем и был сбит в штрафной. Судья не имел права не указать на точку даже при всей традиционной благосклонности к команде-хозяйке. Ну, а Эннер с максимальным спокойствием развел мяч и вратаря по углам. Есть первый засчитанный гол на турнире!

Эквадор продолжал давить, превосходя катарцев во всех компонентах игры, — латиноамериканцы вообще более классная команда, а тут еще и включили режим убийцы, максимально жестко идя в каждый стык и не давая сопернику даже возможности спокойно владеть мячом. Неудивительно, что скоро в сетке ворот Аль-Шееба оказался второй мяч, и снова отличился Валенсия. Кстати, оба гола Эннер посвятил именитому эквадорскому форварду Кристиану Бенитесу, который умер от остановки сердца в 27 лет в столице Катара Дохе в 2013-м, — потому все футболисты команды праздновали голы все вместе, встав на колени.

Вообще Эннер был главной звездой первого тайма — заработал пенальти, забил два и успел получить два повреждения, после одного из которых его чуть не унесли с поля на носилках. Но ветеран Валенсия, который выступал на ЧМ еще в 2014 году, показал не только мастерство, но и характер, дважды вернувшись в игру.

А вот о сборной Катара сказать что-то конкретное вообще невозможно — ни одного опасного момента у ворот соперника, дыры в обороне, слабый прессинг, отсутствие даже попыток комбинационного футбола. Сложно вспомнить, когда хозяева ЧМ в матче открытия смотрелись настолько беспомощно. Единственный удар за тайм — по трибунам метров с 25.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-217172873&id=456239052&hash=9f8842ab8d15406b&hd=2&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Справедливости ради, во втором тайме катарцы смотрелись уже не так тухло — нанесли даже три удара по воротам, хоть ни разу так и не попали в створ. Похоже, что повышение активности стало следствием более хладнокровного подхода соперника после перерыва — Эквадор уже не спешил нестись вперед и контролировал полностью его устраивающие 2:0.

Так дело и закончилось — Эквадор одерживает уверенную победу, ну, а Катар не показал ничего особенного. Хотя вряд ли стоило ожидать чего-то сверхъестественного от самой дешевой (по данным Transfermarkt) команды этого чемпионата мира.