Кейн: Надеюсь, я побью рекорд Руни как можно скорее

«Надеюсь, я побью рекорд Руни как можно скорее. Я знаю, что близок к этому, знаю, что люди будут говорить об этом, но мне хочется просто сосредоточиться на своей игре. Я знаю, что наша команда будет создавать моменты, и мне просто нужно быть готовым к тому, чтобы воспользоваться имеющимися. Мне посчастливилось играть с Уэйном, он был отличным игроком, на которого я равнялся. Я видел, как он играет на крупных турнирах, и для меня большая честь быть рядом с ним», — цитирует Кейна Reuters.