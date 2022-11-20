Кейн: Надеюсь, я побью рекорд Руни как можно скорее
Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что хочет поскорее побить рекорд по голам за «Трех львов», принадлежащий Уэйну Руни. У Руни 53 гола за сборную Англии, у Кейна пока 51.
Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что хочет поскорее побить рекорд по голам за «Трех львов», принадлежащий Уэйну Руни. У Руни 53 гола за сборную Англии, у Кейна пока 51.
«Надеюсь, я побью рекорд Руни как можно скорее. Я знаю, что близок к этому, знаю, что люди будут говорить об этом, но мне хочется просто сосредоточиться на своей игре. Я знаю, что наша команда будет создавать моменты, и мне просто нужно быть готовым к тому, чтобы воспользоваться имеющимися. Мне посчастливилось играть с Уэйном, он был отличным игроком, на которого я равнялся. Я видел, как он играет на крупных турнирах, и для меня большая честь быть рядом с ним», — цитирует Кейна Reuters.
На ЧМ-2022 сборная Англии сыграет в одной группе с Ираном, США и Уэльсом.