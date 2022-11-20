«Это неуважение к ЧМ». Единственные комментаторы в Катаре из России — об открытии турнира

Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ ШНЯКИНА / ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Первый матч чемпионата мира завершён. Эквадор без шансов разбил Катар. Сразу после игры мы подвели его итоги с единственными российскими комментаторами, находящимися тут — журналистами «Матча» Дмитрием Шнякиным и Романом Трушечкиным.

— Ваши ожидания оправдались?

Шнякин: Конечно, нет. Достаточно негативных наблюдений — не хотим лить мёд. Первое — уходить за 15−20 минут до конца матча со стадиона при условии, что всё можно изменить — это неуважение к самому чемпионату мира, пусть отсюда и далеко ехать домой. Но главное разочарование несостоятельность Катара на уровне турнира. Эквадор играл, а Катар пытался это делать.

— Хотя они с осени готовились. Я ждал от них большего.

Трушечкин: Мы это обсуждали. Мне кажется, что это выгорание. С тренером нынешней сборной некоторые игроки вместе с детских времен, в национальной команде он пять лет, четыре месяца сборов, последний сбор в Марбелье — 40 дней, где ребята не видели ничего. С волнением они не справились абсолютно.

Шнякин: Очевидна разница в чемпионатах, к тому же, Катар возрастная команда. Они с молодёжной сборной играют вместе, а Эквадор молодая и атлетичная команда. Да, забивает ветеран Валенсия, но дело не в нём. Уверен, если бы его не было на поле, Эквадор всё равно бы выиграл. Катарские футболисты играют в одном чемпионате, а у Эквадора парни представляют сильные лиги.

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— Это самый слабый матч открытия на вашей памяти?

Трушечкин: От них вообще не надо ждать фейерверков. Да, в 2018 году мы болели за наших, и они дали концерт. Но очень тяжело совместить церемониальные вещи со спортивными. От этих матчей не стоит ждать сенсаций. Когда открывали турнир действующие чемпионы мира — было лучше. В 1998 Бразилия — Шотландия был шикарный матч, был сразу виден уровень борьбы, сразу концерт. А сейчас это красивая церемония открытия. Сыгранность во время неё у артистов была выше, чем у игроков Катара.

Шнякин: У нас много наблюдений и удивлений. Оказывается, на этом турнире нет бумажных протоколов с составами. Да, 2022 год, но это же практично и удобно. На комментаторских позициях есть монитор, где тебе выдают всю статистику, но при этом там же и футбол надо смотреть. И территория вокруг стадиона гигантская — шли часа полтора сюда.

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— Ваши фавориты чемпионата мира?

Трушечкин: Франция потеряла слишком много игроков, она выпадает из числа претендентов, к сожалению. Аргентина способна на многое. Месси как никогда может уехать с Кубком мира.