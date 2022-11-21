Забиваку не отменили. Российские организаторы помогли успешно стартовать чемпионату мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
16:00Не началсяАнглияИран
Группа A
тв
19:00Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
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Матч за 3-е место
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Финал
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Эквадор
13
2
Нидерланды
00
3
Сенегал
00
4
Катар
10
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
09:18 (мск), источник: ТАСС

Забиваку не отменили. Российские организаторы помогли успешно стартовать чемпионату мира

Около 350 россиян работают в оргкомитете турнира.

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21
фотография
21
фотография

ЭЛЬ-ХАУР /Катар/, 21 ноября. /ТАСС/. Первый в истории ближневосточного региона чемпионат мира по футболу стартовал в воскресенье в Катаре. Для хозяев турнира матч открытия и первая игра в истории мировых первенств сложилась неважно: команда ничего не смогла противопоставить эквадорцам и проиграла со счетом 0:2 — прежде хозяева в дебютных матчах чемпионатов мира не проигрывали.

Но шоу удалось. Церемония открытия турнира прошла на 60-тысячном стадионе «Эль-Байт», который поразил многих гостей своей красотой. В их числе оказался и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Российская делегация присутствовала на игре даже несмотря на то что сборная страны не была допущена к участию в стыковых матчах квалификационного турнира в связи с событиями на Украине. Причина и в том, что Россия сыграла важную роль в подготовке Катара к чемпионату мира, с местным оргкомитетом сотрудничали около 350 ее специалистов. И понятно почему — прошедший в стране четыре года назад турнир был признан лучшим в истории.

«Около 350 соотечественников работают в оргкомитете на всех функциональных направлениях, приятно, что наш опыт органично влился, никакой враждебности к россиянам мы не чувствуем», — рассказал консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2022 года, генеральный директор оргкомитета чемпионата мира в России Алексей Сорокин.

Доказательством сохранения нейтралитета стало решение организаторов не отменять талисмана российского чемпионата мира Забиваку — он был представлен в числе сородичей во время церемонии открытия. Опасения на этот счет были. Во-первых, Забиваки не оказалось в числе прочих талисманов в презентационном ролике катарского талисмана Лаиба. Во-вторых, среди официальных мячей чемпионата мира на постере популярной футбольной видеоигры не нашлось места российскому.

«Было приятно видеть, что Забиваку показали, — сказал Сорокин. — Удивительно, что центральное место занимали талисманы [чемпионатов мира] 2010 и 2014 годов, а все остальные были на ряд дальше. Но, видимо, это была какая-то эстетическая задумка».

Талисман был нарисован студенткой из Томска Екатериной Бочаровой и победил в голосовании в 2016 году. Забивака использовался для брендирования официальной продукции чемпионата мира, а его фигуры были установлены в городах — организаторах турнира.

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Ответ критикам

На Западе организаторов чемпионата мира в Катаре критиковали за нарушение прав рабочих-мигрантов, сексуальных меньшинств и женщин. Тему церемонии открытия можно считать ответом на критику — в ее центре идея о единстве всего человечества, преодоление разногласий через человечность, уважение и инклюзивность. Основная мысль сюжета в том, что футбол позволяет всем объединиться в одно племя, а Земля — это шатер, в котором все живут. Стадион «Эль-Байт» для этого подходил идеально — при его создании архитекторы взяли за основу бедуинский шатер.

«Церемония была идеальной, — отметил ТАСС посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани. — Я думаю, что это одна из лучших церемоний открытия чемпионата мира. Мы готовились, все было прекрасно. Я очень счастлив увидеть это сегодня».

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Эквадор обыграл Катар в матче-открытии ЧМ-2022

В восторженных тонах отозвалась о церемонии открытия и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева, которая присутствовала на игре. «Было очень красиво. Но ничего не может перебить впечатления, которые были у меня четыре года назад, потому что принимать такое событие в своей стране очень приятно. За кого буду здесь болеть? За сборные Сербии, Аргентины и Мексики», — сказала Лопырева.

Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что турнир пройдет на высоком организационном уровне.

«Турнир в России войдет в историю мирового футбола и мирового спорта, сегодня Катар принимает эстафету чемпионата мира, — отметил Матыцин. — Я абсолютно уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне с максимальным уровнем гостеприимства и колорита катарского народа и откроет двери миллионам гостей в замечательную и гостеприимную страну. Я поддерживаю российскую команду, которая там работает, помогает нашим катарским друзьям. [Буду болеть] за красивую игру, футбол — это один из самых популярных видов спорта, показать еще раз всему миру, что такие события должны объединять всех людей через спорт».

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Что касается матча, то эквадорцы одержали убедительную победу. Героем встречи стал Эннер Валенсия — на его счету два засчитанных гола и один незасчитанный. Первое на турнире взятие ворот было отменено из-за офсайда на третьей минуте. «Мы надеемся на это [выход в плей-офф], — сказал ТАСС посол Катара в России. — Но вы знаете, что это будет непросто. Хотелось бы, чтобы сборная Катара была лучше в следующем матче».

«Игра мне очень понравилась, — сказал газете “Спорт-Экспресс” эквадорский игрок клуба “Сочи” Кристиан Нобоа. — Эквадор оборонялся очень хорошо, компактно. С каждой минутой играли вертикально, реально суперкоманда. Это первый шаг, посмотрим, что будет дальше».

Следующий матч катарцы проведут против команды Сенегала 25 ноября. Сборная Эквадора в тот же день сыграет с командой Нидерландов. Чемпионат мира в Катаре проходит в пяти городах на восьми стадионах. Турнир продлится до 18 декабря.

Катар
0:2
Первый тайм: 0:2
Эквадор
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