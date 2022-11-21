Забиваку не отменили. Российские организаторы помогли успешно стартовать чемпионату мира
Около 350 россиян работают в оргкомитете турнира.
Около 350 россиян работают в оргкомитете турнира.
ЭЛЬ-ХАУР /Катар/, 21 ноября. /ТАСС/. Первый в истории ближневосточного региона чемпионат мира по футболу стартовал в воскресенье в Катаре. Для хозяев турнира матч открытия и первая игра в истории мировых первенств сложилась неважно: команда ничего не смогла противопоставить эквадорцам и проиграла со счетом 0:2 — прежде хозяева в дебютных матчах чемпионатов мира не проигрывали.
Но шоу удалось. Церемония открытия турнира прошла на 60-тысячном стадионе «Эль-Байт», который поразил многих гостей своей красотой. В их числе оказался и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Российская делегация присутствовала на игре даже несмотря на то что сборная страны не была допущена к участию в стыковых матчах квалификационного турнира в связи с событиями на Украине. Причина и в том, что Россия сыграла важную роль в подготовке Катара к чемпионату мира, с местным оргкомитетом сотрудничали около 350 ее специалистов. И понятно почему — прошедший в стране четыре года назад турнир был признан лучшим в истории.
«Около 350 соотечественников работают в оргкомитете на всех функциональных направлениях, приятно, что наш опыт органично влился, никакой враждебности к россиянам мы не чувствуем», — рассказал консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2022 года, генеральный директор оргкомитета чемпионата мира в России Алексей Сорокин.
Доказательством сохранения нейтралитета стало решение организаторов не отменять талисмана российского чемпионата мира Забиваку — он был представлен в числе сородичей во время церемонии открытия. Опасения на этот счет были. Во-первых, Забиваки не оказалось в числе прочих талисманов в презентационном ролике катарского талисмана Лаиба. Во-вторых, среди официальных мячей чемпионата мира на постере популярной футбольной видеоигры не нашлось места российскому.
«Было приятно видеть, что Забиваку показали, — сказал Сорокин. — Удивительно, что центральное место занимали талисманы [чемпионатов мира] 2010 и 2014 годов, а все остальные были на ряд дальше. Но, видимо, это была какая-то эстетическая задумка».
Талисман был нарисован студенткой из Томска Екатериной Бочаровой и победил в голосовании в 2016 году. Забивака использовался для брендирования официальной продукции чемпионата мира, а его фигуры были установлены в городах — организаторах турнира.
На Западе организаторов чемпионата мира в Катаре критиковали за нарушение прав рабочих-мигрантов, сексуальных меньшинств и женщин. Тему церемонии открытия можно считать ответом на критику — в ее центре идея о единстве всего человечества, преодоление разногласий через человечность, уважение и инклюзивность. Основная мысль сюжета в том, что футбол позволяет всем объединиться в одно племя, а Земля — это шатер, в котором все живут. Стадион «Эль-Байт» для этого подходил идеально — при его создании архитекторы взяли за основу бедуинский шатер.
«Церемония была идеальной, — отметил ТАСС посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани. — Я думаю, что это одна из лучших церемоний открытия чемпионата мира. Мы готовились, все было прекрасно. Я очень счастлив увидеть это сегодня».
В восторженных тонах отозвалась о церемонии открытия и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева, которая присутствовала на игре. «Было очень красиво. Но ничего не может перебить впечатления, которые были у меня четыре года назад, потому что принимать такое событие в своей стране очень приятно. За кого буду здесь болеть? За сборные Сербии, Аргентины и Мексики», — сказала Лопырева.
Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что турнир пройдет на высоком организационном уровне.
«Турнир в России войдет в историю мирового футбола и мирового спорта, сегодня Катар принимает эстафету чемпионата мира, — отметил Матыцин. — Я абсолютно уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне с максимальным уровнем гостеприимства и колорита катарского народа и откроет двери миллионам гостей в замечательную и гостеприимную страну. Я поддерживаю российскую команду, которая там работает, помогает нашим катарским друзьям. [Буду болеть] за красивую игру, футбол — это один из самых популярных видов спорта, показать еще раз всему миру, что такие события должны объединять всех людей через спорт».
Что касается матча, то эквадорцы одержали убедительную победу. Героем встречи стал Эннер Валенсия — на его счету два засчитанных гола и один незасчитанный. Первое на турнире взятие ворот было отменено из-за офсайда на третьей минуте. «Мы надеемся на это [выход в плей-офф], — сказал ТАСС посол Катара в России. — Но вы знаете, что это будет непросто. Хотелось бы, чтобы сборная Катара была лучше в следующем матче».
«Игра мне очень понравилась, — сказал газете “Спорт-Экспресс” эквадорский игрок клуба “Сочи” Кристиан Нобоа. — Эквадор оборонялся очень хорошо, компактно. С каждой минутой играли вертикально, реально суперкоманда. Это первый шаг, посмотрим, что будет дальше».
Следующий матч катарцы проведут против команды Сенегала 25 ноября. Сборная Эквадора в тот же день сыграет с командой Нидерландов. Чемпионат мира в Катаре проходит в пяти городах на восьми стадионах. Турнир продлится до 18 декабря.