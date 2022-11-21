Забиваку не отменили. Российские организаторы помогли успешно стартовать чемпионату мира

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ЭЛЬ-ХАУР /Катар/, 21 ноября. /ТАСС/. Первый в истории ближневосточного региона чемпионат мира по футболу стартовал в воскресенье в Катаре. Для хозяев турнира матч открытия и первая игра в истории мировых первенств сложилась неважно: команда ничего не смогла противопоставить эквадорцам и проиграла со счетом 0:2 — прежде хозяева в дебютных матчах чемпионатов мира не проигрывали.

Но шоу удалось. Церемония открытия турнира прошла на 60-тысячном стадионе «Эль-Байт», который поразил многих гостей своей красотой. В их числе оказался и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Российская делегация присутствовала на игре даже несмотря на то что сборная страны не была допущена к участию в стыковых матчах квалификационного турнира в связи с событиями на Украине. Причина и в том, что Россия сыграла важную роль в подготовке Катара к чемпионату мира, с местным оргкомитетом сотрудничали около 350 ее специалистов. И понятно почему — прошедший в стране четыре года назад турнир был признан лучшим в истории.

«Около 350 соотечественников работают в оргкомитете на всех функциональных направлениях, приятно, что наш опыт органично влился, никакой враждебности к россиянам мы не чувствуем», — рассказал консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2022 года, генеральный директор оргкомитета чемпионата мира в России Алексей Сорокин.

Доказательством сохранения нейтралитета стало решение организаторов не отменять талисмана российского чемпионата мира Забиваку — он был представлен в числе сородичей во время церемонии открытия. Опасения на этот счет были. Во-первых, Забиваки не оказалось в числе прочих талисманов в презентационном ролике катарского талисмана Лаиба. Во-вторых, среди официальных мячей чемпионата мира на постере популярной футбольной видеоигры не нашлось места российскому.

«Было приятно видеть, что Забиваку показали, — сказал Сорокин. — Удивительно, что центральное место занимали талисманы [чемпионатов мира] 2010 и 2014 годов, а все остальные были на ряд дальше. Но, видимо, это была какая-то эстетическая задумка».

Талисман был нарисован студенткой из Томска Екатериной Бочаровой и победил в голосовании в 2016 году. Забивака использовался для брендирования официальной продукции чемпионата мира, а его фигуры были установлены в городах — организаторах турнира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-217172873&id=456239052&hash=9f8842ab8d15406b&hd=2&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ответ критикам

На Западе организаторов чемпионата мира в Катаре критиковали за нарушение прав рабочих-мигрантов, сексуальных меньшинств и женщин. Тему церемонии открытия можно считать ответом на критику — в ее центре идея о единстве всего человечества, преодоление разногласий через человечность, уважение и инклюзивность. Основная мысль сюжета в том, что футбол позволяет всем объединиться в одно племя, а Земля — это шатер, в котором все живут. Стадион «Эль-Байт» для этого подходил идеально — при его создании архитекторы взяли за основу бедуинский шатер.

«Церемония была идеальной, — отметил ТАСС посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани. — Я думаю, что это одна из лучших церемоний открытия чемпионата мира. Мы готовились, все было прекрасно. Я очень счастлив увидеть это сегодня».

В восторженных тонах отозвалась о церемонии открытия и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева, которая присутствовала на игре. «Было очень красиво. Но ничего не может перебить впечатления, которые были у меня четыре года назад, потому что принимать такое событие в своей стране очень приятно. За кого буду здесь болеть? За сборные Сербии, Аргентины и Мексики», — сказала Лопырева.

Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что турнир пройдет на высоком организационном уровне.

«Турнир в России войдет в историю мирового футбола и мирового спорта, сегодня Катар принимает эстафету чемпионата мира, — отметил Матыцин. — Я абсолютно уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне с максимальным уровнем гостеприимства и колорита катарского народа и откроет двери миллионам гостей в замечательную и гостеприимную страну. Я поддерживаю российскую команду, которая там работает, помогает нашим катарским друзьям. [Буду болеть] за красивую игру, футбол — это один из самых популярных видов спорта, показать еще раз всему миру, что такие события должны объединять всех людей через спорт».

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Что касается матча, то эквадорцы одержали убедительную победу. Героем встречи стал Эннер Валенсия — на его счету два засчитанных гола и один незасчитанный. Первое на турнире взятие ворот было отменено из-за офсайда на третьей минуте. «Мы надеемся на это [выход в плей-офф], — сказал ТАСС посол Катара в России. — Но вы знаете, что это будет непросто. Хотелось бы, чтобы сборная Катара была лучше в следующем матче».

«Игра мне очень понравилась, — сказал газете “Спорт-Экспресс” эквадорский игрок клуба “Сочи” Кристиан Нобоа. — Эквадор оборонялся очень хорошо, компактно. С каждой минутой играли вертикально, реально суперкоманда. Это первый шаг, посмотрим, что будет дальше».