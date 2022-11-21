ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии

В организации заявили, что ее правила не позволяют Кейну носить подобную повязку. Отмечается, что ФИФА представила альтернативные повязки с посланиями солидарности. В Футбольной ассоциации Англии (FA) написали, что разочарованы этим решением.

Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с Ираном, США и Уэльсом.