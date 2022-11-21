ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии

В организации заявили, что ее правила не позволяют Кейну носить подобную повязку. Отмечается, что ФИФА представила альтернативные повязки с посланиями солидарности. В Футбольной ассоциации Англии (FA) написали, что разочарованы этим решением.
Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с Ираном, США и Уэльсом.
19 ноября нападающий сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что привез на чемпионат мира в Катар капитанскую повязку с цветами флага Украины, однако не выступит в ней. Ее подарил поляку бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.