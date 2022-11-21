Футбольно-обогатительный чемпионат. ФИФА сообщила о рекордных доходах от чемпионата мира

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В ФИФА сообщили, что ее доходы в период 2018—2022 годов составят $7,5 млрд. Это на $1 млрд больше, чем удалось заработать в цикле 2014−2018 годов, завязанном на чемпионат мира, который принимала Россия.

Одним из важнейших факторов, обеспечивших столь заметный рост поступлений, стало подписание спонсорских контрактов с рядом катарских компаний, в частности, нефтегазовой Qatar Energy, банком QNB и работающей в сфере телекома Ooredoo.

Данные, обнародованные ФИФА, оказались даже лучше, чем цифры, которые еще в субботу называл президент ФИФА Джанни Инфантино. Он говорил о том, что ФИФА рассчитывает на прибавку в $600−700 млн по сравнению с предыдущим циклом. Господин Инфантино называл ключевые секторы, в которых удалось добиться значительного роста доходов.

По его словам, реализация медиаправ принесет на $200 млн больше, чем в предыдущем цикле (одним из ключевых партнеров ФИФА является катарская телекомпания BeIN Sports, заплатившая за право транслировать игры мирового первенства на Ближнем Востоке и в Африке около $150 млн). Поступления по спонсорским контрактам подрастут на $200 млн, а реализация билетной программы и прием гостей чемпионата мира сгенерирует от $200 млн до $300 млн дополнительного дохода.

В ФИФА ожидают сохранения тренда на рост доходов и рассчитывают, что новый цикл, который завершится в 2026 году чемпионатом мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, принесет уже $10 млрд. С учетом емкости североамериканского рынка и того, что в первенстве 2026 года примут участие не 32, как сейчас, а 48 сборных, прогноз не выглядит чрезмерно оптимистичным.

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Хорошие данные по доходам (не стоит забывать, что в острую фазу пандемии COVID-19 сфера развлечений, включая футбол, фактически была парализована, в противном случае доходы ФИФА могли быть еще выше) стали для Джанни Инфантино, подвергавшегося критике в западных СМИ, весомым аргументом в его споре с оппонентами.

В списке претензий к нему и нейтральная позиция, занятая ФИФА по вопросу, как считают многие, нарушения прав иностранных рабочих, возводивших объекты чемпионата мира, и отсутствие реакции на ситуацию с правами человека в Катаре и даже случившийся за два дня до старта первенства запрет на продажу пива возле арен.

При этом позиции господина Инфантино сильно ослаблялись тем, что еще осенью 2021 года он перебрался в Катар (в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе он появляется лишь временами, а экс-президент ФИФА Зепп Блаттер вообще полагает, что он намерен переместить офис ФИФА в Париж), где арендовал дом, а двое его младших детей пошли в школу.