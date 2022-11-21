Футбольно-обогатительный чемпионат. ФИФА сообщила о рекордных доходах от чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
16:00Не началсяАнглияИран
Группа A
тв
19:00Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
13
2
Нидерланды
00
3
Сенегал
00
4
Катар
10
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
11:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Футбольно-обогатительный чемпионат. ФИФА сообщила о рекордных доходах от чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о значительном росте доходов в текущем четырехлетнем цикле, который венчает стартовавший в Катаре чемпионат мира.

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В ФИФА сообщили, что ее доходы в период 2018—2022 годов составят $7,5 млрд. Это на $1 млрд больше, чем удалось заработать в цикле 2014−2018 годов, завязанном на чемпионат мира, который принимала Россия.

Фоторепортаж
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Одним из важнейших факторов, обеспечивших столь заметный рост поступлений, стало подписание спонсорских контрактов с рядом катарских компаний, в частности, нефтегазовой Qatar Energy, банком QNB и работающей в сфере телекома Ooredoo.

Данные, обнародованные ФИФА, оказались даже лучше, чем цифры, которые еще в субботу называл президент ФИФА Джанни Инфантино. Он говорил о том, что ФИФА рассчитывает на прибавку в $600−700 млн по сравнению с предыдущим циклом. Господин Инфантино называл ключевые секторы, в которых удалось добиться значительного роста доходов.

По его словам, реализация медиаправ принесет на $200 млн больше, чем в предыдущем цикле (одним из ключевых партнеров ФИФА является катарская телекомпания BeIN Sports, заплатившая за право транслировать игры мирового первенства на Ближнем Востоке и в Африке около $150 млн). Поступления по спонсорским контрактам подрастут на $200 млн, а реализация билетной программы и прием гостей чемпионата мира сгенерирует от $200 млн до $300 млн дополнительного дохода.

В ФИФА ожидают сохранения тренда на рост доходов и рассчитывают, что новый цикл, который завершится в 2026 году чемпионатом мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, принесет уже $10 млрд. С учетом емкости североамериканского рынка и того, что в первенстве 2026 года примут участие не 32, как сейчас, а 48 сборных, прогноз не выглядит чрезмерно оптимистичным.

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Хорошие данные по доходам (не стоит забывать, что в острую фазу пандемии COVID-19 сфера развлечений, включая футбол, фактически была парализована, в противном случае доходы ФИФА могли быть еще выше) стали для Джанни Инфантино, подвергавшегося критике в западных СМИ, весомым аргументом в его споре с оппонентами.

В списке претензий к нему и нейтральная позиция, занятая ФИФА по вопросу, как считают многие, нарушения прав иностранных рабочих, возводивших объекты чемпионата мира, и отсутствие реакции на ситуацию с правами человека в Катаре и даже случившийся за два дня до старта первенства запрет на продажу пива возле арен.

При этом позиции господина Инфантино сильно ослаблялись тем, что еще осенью 2021 года он перебрался в Катар (в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе он появляется лишь временами, а экс-президент ФИФА Зепп Блаттер вообще полагает, что он намерен переместить офис ФИФА в Париж), где арендовал дом, а двое его младших детей пошли в школу.

«Мне говорили, что спонсоры, из-за того что чемпионат мира проводится в Катаре, отвернутся от ФИФА, что люди не станут смотреть такой турнир, что никто сюда не приедет, — сказал президент ФИФА.— Но если так много людей по миру инвестировали так много денег в чемпионат мира, так много людей сюда приехали — значит, они верят в ФИФА и доверяют Катару. И тут одно из двух. Или все они глупцы, или же те, кто считает, что чемпионат мира никому не нужен, не совсем правы. Равно как неверны результаты опросов общественного мнения, проводившихся в разных странах».

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Уругвай
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Аргентина
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Югославия
3
США
США
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
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