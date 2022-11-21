Чемпионат мира лишился «Золотого мяча»

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
16:00Не началсяАнглияИран
Группа A
тв
19:00Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
13
2
Нидерланды
00
3
Сенегал
00
4
Катар
10
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Чемпионат мира лишился «Золотого мяча»

Карим Бензема стал лидером сборной его потерь.

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Источник: AP 2022

Впервые за четыре с половиной десятилетия на чемпионате мира не сыграет обладатель главной индивидуальной награды в мировом футболе. Француз Карим Бензема, получивший в октябре «Золотой мяч», выбыл из заявки сборной Франции накануне старта катарского первенства в связи с травмой бедра. Бензема пополнил огромный список игроков, которые не поедут на него из-за различных повреждений. А наибольшие потери понесли как раз французы — действующие чемпионы мира. Они недосчитались чуть ли не половины основы.

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа D, 22.11.2022, 22:00

Франция-Австралия-

Несчастье с Каримом Бензема случилось в субботу на тренировке сборной Франции, которая свой первый матч на групповом этапе открывшегося в воскресенье чемпионата мира в Катаре проведет во вторник против австралийцев. Занятие Бензема покинул, заметно хромая. А проведенное в больнице в Дохе обследование подтвердило, что форвард получил серьезное повреждение мышц бедра или скорее усугубил повреждение, о котором уже было известно. С середины октября Бензема практически не играл за свой клуб «Реал» из-за проблем с ногой. Лечение и восстановление футболиста, по прогнозам врачей, должно занять примерно три недели. Таким образом, участие Карима Бензема в чемпионате мира исключено.

Отсутствие Карима Бензема — большой удар по всему катарскому чемпионату. Он лишился одной из самых ярких звезд, а если судить исключительно по формальным признакам, то просто самой яркой звезды без всяких оговорок. Дело в том, что именно Бензема месяц назад завоевал «Золотой мяч», наиболее ценную в футболе индивидуальную награду, которую ему вручили, отметив подвиги, совершенные в «Реале» в разных турнирах, а в первую очередь в выигранной мадридцами Лиге чемпионов.

Между тем в последний раз действующий владелец «Золотого мяча» отсутствовал на футбольном соревновании номер один уже очень давно. В 1978 году на аргентинский чемпионат мира не пробилась тогда еще довольно слабая сборная Дании, а вместе с ней и ее лидер Аллан Симонсен.

Впрочем, ЧП с Каримом Бензема вполне вписывается в общую картину. Перенося из-за специфики жаркого катарского климата нынешний чемпионат мира с лета на конец года, Международная федерация футбола (ФИФА) наверняка рассчитывала и на побочный позитивный эффект от такого сдвига. Это первенство впервые проходит не после окончания изнурительного клубного сезона, а посреди него, то есть в тот момент, когда форма игроков из ведущих лиг, по идее, должна быть близка к пиковой. Однако эффект получился обратным.

Из знаменитых футболистов, как и Бензема, пролетевших мимо чемпионата мира в связи с травмами, можно теперь составить целую сборную, которая была бы способна бороться в Катаре за золотые награды.

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В ней, например, очутились бы немцы Тимо Вернер и Марко Ройс, англичане Рис Джеймс и Бен Чилуэлл, португалец Диогу Жота, испанец Кепа Аррисабалага, мексиканец Хесус Корона и сенегалец Садио Мане. Причем некоторые из них, как Мане, выбыли уже на заключительной стадии подготовки к чемпионату. И это не считая тех футболистов, которых тренеры рискнули включить в состав, невзирая на плохое состояние. А таких тоже немало.

Но даже на этом фоне случай сборной Франции выглядит экстраординарным. Еще до объявления заявки выяснилось, что на чемпионат мира не смогут поехать Поль Погба и Нголо Канте, а также защитник Преснель Кимпембе. Погба и Канте с триумфального 2018 года оставались для французов ключевым тандемом в середине поля, а в роли игроков, закрывающих важнейшую опорную зону, у них, по сути, не было альтернативы.

Кимпембе же, судя по всему, вполне мог занять место в центре обороны сборной — тем более что ее лидер Рафаэль Варан также испытывал в ноябре проблемы со здоровьем. А несколько дней назад из заявки исчез Кристофер Нкунку. У этого молодого форварда тоже были прекрасные шансы либо очутиться в основе команды, либо как минимум регулярно выходить на замену для усиления игры. По итогам минувшего сезона выступающего за «Лейпциг» Нкунку признали сильнейшим игроком немецкого чемпионата. А без этих игроков сборная Франции уже совершенно не похожа на фаворита турнира.

Автор: Алексей Доспехов

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ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
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