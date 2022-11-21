«Кошмарный дебют Катара». Мировые СМИ о первом дне ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
16:00Не началсяАнглияИран
Группа A
тв
19:00Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
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Матч за 3-е место
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Финал
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Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
13
2
Нидерланды
00
3
Сенегал
00
4
Катар
10
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
08:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Кошмарный дебют Катара». Мировые СМИ о первом дне ЧМ-2022

При этом церемония открытия понравилась всем, даже британцам, пусть они ее не увидели.

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ВВС: «Суперзвезды Фримен и Чон Джон Гук на блестящей церемонии открытия»

На ВВС — главной британской телерадиовещательной корпорации — церемонию открытия ЧМ-2022 не показали. Трансляция шла только в стриминге на сайте, а в большом эфире гости и ведущие во главе с Гари Линекером и Аланом Ширером рассуждали о коррупции, проблемах трудовых мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества в Катаре, а также клеймили ФИФА и лично президента организации Джанни Инфантино.

При этом на сайте ВВС комментарий присутствовавшего на стадионе «Аль-Бейт» журналиста Алекса Кэпстика скорее положительный, а сама церемония названа «блестящей».

Фоторепортаж
Эквадор обыграл Катар в матче-открытии ЧМ-2022

«После всех вызовов, обвинений и сомнений у Катара появилась возможность приветствовать мир и представить результат своей работы миллиардной аудитории по всему миру. Несмотря на расположение посреди бесплодной пустыни вдали от всего, стадион “Аль-Бейт” — потрясающее место для открытия самого противоречивого чемпионата мира в истории. Легко понять, почему он, оформленный в форме и цветах колоссальной бедуинской палатки, дома для кочевников по всему региону, был выбран для церемонии открытия. Это архитектурная жемчужина.

Церемонии открытия могут показаться чем-то ненужным и отвлекающим внимание перед главным событием, но на сей раз это было важно. После всего, что было до этого, катарцы не могли позволить себе оступиться.

Уговорить Моргана Фримена вести шоу в прямом эфире на стадионе было похоже на настоящий переворот. Сочетание традиционных и современных элементов было безупречным, с талисманами и песнями с предыдущих чемпионатов мира. Появление южнокорейской мегазвезды кей-попа Чон Джон Гука подняло молодежь на ноги.

Катарцы, с которыми мы разговаривали, не хотели затрагивать негативные темы, но были горды и взволнованы. Для организаторов эта церемония открытия — краткий вздох облегчения», — пишет Кэпстик.

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The Guardian: «Эквадор рассказал Катару суровую правду, как выглядит жизнь на этом уровне»

Леволиберальная The Guardian не стала делать акцент на околофутбольных вещах, зато констатировала откровенно слабую игру сборной Катара в матче против Эквадора.

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа A, 20.11.2022, 19:00

Катар0Эквадор2

«Для Катара это было разочарование, ожидание которого длилось 12 лет. Страна провела это время, создавая инфраструктуру чемпионата мира, окутанного спорами и наполненного горьким привкусом, который, что бы ни принесли следующие четыре недели, вряд ли когда-либо смоется.

Однако местные жители возлагали надежды на бравурное шоу тщательно продуманного футбольного проекта, который создавался одновременно с ухоженной, но фэнтезийной инфраструктурой в песках. Но вместо этого они потерпели крах, брошенные в пыль Эквадором, который рассказал суровую правду о том, как на самом деле выглядит футбольная жизнь на этом уровне».

The Daily Mail: «Катар хвастается открытием чемпионата мира, а Морган Фримен выступает перед рядами пустых кресел»

А вот The Daily Mail привычно жестит в своем привычном таблоидном стиле, не собираясь отступать от традиций. И даже наоборот. В центре внимания — скандал с показом, а, вернее, непоказом церемонии открытия на телевидении, а также жесткие реплики местных экспертов, в частности, Гари Невилла, который назвал Джанни Инфантино «ужасным лицом мирового футбола». Но даже The Daily Mail назвала церемонию открытия впечатляющей.

«Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре начался с впечатляющей церемонии открытия, которая должна была пройти без сучка и задоринки перед переполненным стадионом.

ЧМ в Катаре открыл актер Морган Фримен. Из-за неизлечимой болезни он участвовал в церемонии в перчатке.

Но в воскресенье все началось не слишком здорово, поскольку хозяева проиграли свой первый матч, тысячи мест на трибунах остались пустыми, а споры из-за различных проблем, возникших перед началом “самого противоречивого” турнира в истории, продолжались.

Опальный актер Морган Фриман выступал на церемонии перед тысячами пустых мест. Сама церемония не была показана в Великобритании, поскольку вместо этого BBC решила показать отчет о ситуации с правами человека в стране, вызвав в свой адрес обвинения в лицемерии».

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Marca: «Полный стадион опустел уже в перерыве»

Испанская Marca обращает внимание на то, что стадион «Аль-Бейт», на котором проходил матч открытия между Катаром и Эквадором, во втором тайме игры зиял пустотами на трибунах.

«Удивительно. Из 67 372 зрителей, которые, по официальным данным, заполнили стадион “Аль-Бейт” на открытии этого чемпионата мира, лишь меньшая часть осталась на трибунах после перерыва. Предполагается, что почти все уехавшие, а их было много, были катарцами. При счете 0:2 многие местные болельщики покинули свою национальную сборную. Как предполагается, они были разочарованы результатом своей команды и очень грустной игрой подопечных Феликса Санчеса, от которых ждали гораздо большего. Удивительный поступок, который привлек всеобщее внимание».

La Gazzetta dello Sport: «Кошмарный дебют Катара»

Итальянская La Gazzetta dello Sport в основном сконцентрировалась на футболе, отмечая героя первого дня турнира Эннера Валенсию. Капитан эквадорцев, оформивший дубль в ворота Катара, получил от издания за игру оценку 8. А вот оценки выступления хозяев были довольно жесткими.

«Настоящий провал. После долгих лет подготовки, набора считавшейся интересной молодежи и месяцев тренировок как в клубах, так и в инновационной академии Aspire, дебют Катара на чемпионате мира — это спортивный кошмар. Сухое и однозначное поражение, оставляющее ощущение заметной неполноценности. Эквадор выиграл благодаря дублю Эннера Валенсии, но именно хозяева, неловкие и не сумевшие на протяжении всего матча навязать сопернику борьбу, расстелили красную ковровую дорожку перед южноамериканцами».

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ФРГ
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Франция
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2010
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Испания
Испания
2
Нидерланды
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Германия
Германия
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Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
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Бельгия
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