«Кошмарный дебют Катара». Мировые СМИ о первом дне ЧМ-2022

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ВВС: «Суперзвезды Фримен и Чон Джон Гук на блестящей церемонии открытия»

На ВВС — главной британской телерадиовещательной корпорации — церемонию открытия ЧМ-2022 не показали. Трансляция шла только в стриминге на сайте, а в большом эфире гости и ведущие во главе с Гари Линекером и Аланом Ширером рассуждали о коррупции, проблемах трудовых мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества в Катаре, а также клеймили ФИФА и лично президента организации Джанни Инфантино.

При этом на сайте ВВС комментарий присутствовавшего на стадионе «Аль-Бейт» журналиста Алекса Кэпстика скорее положительный, а сама церемония названа «блестящей».

«После всех вызовов, обвинений и сомнений у Катара появилась возможность приветствовать мир и представить результат своей работы миллиардной аудитории по всему миру. Несмотря на расположение посреди бесплодной пустыни вдали от всего, стадион “Аль-Бейт” — потрясающее место для открытия самого противоречивого чемпионата мира в истории. Легко понять, почему он, оформленный в форме и цветах колоссальной бедуинской палатки, дома для кочевников по всему региону, был выбран для церемонии открытия. Это архитектурная жемчужина.



Церемонии открытия могут показаться чем-то ненужным и отвлекающим внимание перед главным событием, но на сей раз это было важно. После всего, что было до этого, катарцы не могли позволить себе оступиться.



Уговорить Моргана Фримена вести шоу в прямом эфире на стадионе было похоже на настоящий переворот. Сочетание традиционных и современных элементов было безупречным, с талисманами и песнями с предыдущих чемпионатов мира. Появление южнокорейской мегазвезды кей-попа Чон Джон Гука подняло молодежь на ноги.



Катарцы, с которыми мы разговаривали, не хотели затрагивать негативные темы, но были горды и взволнованы. Для организаторов эта церемония открытия — краткий вздох облегчения», — пишет Кэпстик.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-217172873&id=456239052&hash=9f8842ab8d15406b&hd=2&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

The Guardian: «Эквадор рассказал Катару суровую правду, как выглядит жизнь на этом уровне»

Леволиберальная The Guardian не стала делать акцент на околофутбольных вещах, зато констатировала откровенно слабую игру сборной Катара в матче против Эквадора.

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа A, 20.11.2022, 19:00 Катар 0 Эквадор 2

«Для Катара это было разочарование, ожидание которого длилось 12 лет. Страна провела это время, создавая инфраструктуру чемпионата мира, окутанного спорами и наполненного горьким привкусом, который, что бы ни принесли следующие четыре недели, вряд ли когда-либо смоется.



Однако местные жители возлагали надежды на бравурное шоу тщательно продуманного футбольного проекта, который создавался одновременно с ухоженной, но фэнтезийной инфраструктурой в песках. Но вместо этого они потерпели крах, брошенные в пыль Эквадором, который рассказал суровую правду о том, как на самом деле выглядит футбольная жизнь на этом уровне».

The Daily Mail: «Катар хвастается открытием чемпионата мира, а Морган Фримен выступает перед рядами пустых кресел»

А вот The Daily Mail привычно жестит в своем привычном таблоидном стиле, не собираясь отступать от традиций. И даже наоборот. В центре внимания — скандал с показом, а, вернее, непоказом церемонии открытия на телевидении, а также жесткие реплики местных экспертов, в частности, Гари Невилла, который назвал Джанни Инфантино «ужасным лицом мирового футбола». Но даже The Daily Mail назвала церемонию открытия впечатляющей.

«Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре начался с впечатляющей церемонии открытия, которая должна была пройти без сучка и задоринки перед переполненным стадионом.



ЧМ в Катаре открыл актер Морган Фримен. Из-за неизлечимой болезни он участвовал в церемонии в перчатке.



Но в воскресенье все началось не слишком здорово, поскольку хозяева проиграли свой первый матч, тысячи мест на трибунах остались пустыми, а споры из-за различных проблем, возникших перед началом “самого противоречивого” турнира в истории, продолжались.



Опальный актер Морган Фриман выступал на церемонии перед тысячами пустых мест. Сама церемония не была показана в Великобритании, поскольку вместо этого BBC решила показать отчет о ситуации с правами человека в стране, вызвав в свой адрес обвинения в лицемерии».

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Marca: «Полный стадион опустел уже в перерыве»

Испанская Marca обращает внимание на то, что стадион «Аль-Бейт», на котором проходил матч открытия между Катаром и Эквадором, во втором тайме игры зиял пустотами на трибунах.

«Удивительно. Из 67 372 зрителей, которые, по официальным данным, заполнили стадион “Аль-Бейт” на открытии этого чемпионата мира, лишь меньшая часть осталась на трибунах после перерыва. Предполагается, что почти все уехавшие, а их было много, были катарцами. При счете 0:2 многие местные болельщики покинули свою национальную сборную. Как предполагается, они были разочарованы результатом своей команды и очень грустной игрой подопечных Феликса Санчеса, от которых ждали гораздо большего. Удивительный поступок, который привлек всеобщее внимание».

La Gazzetta dello Sport: «Кошмарный дебют Катара»

Итальянская La Gazzetta dello Sport в основном сконцентрировалась на футболе, отмечая героя первого дня турнира Эннера Валенсию. Капитан эквадорцев, оформивший дубль в ворота Катара, получил от издания за игру оценку 8. А вот оценки выступления хозяев были довольно жесткими.