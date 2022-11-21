Фото Месси и Роналду за шахматной доской смонтировали

По информации источника, футболисты приезжали на съемочную площадку рекламной кампании модного дома Louis Vuitton в разные дни, поэтому совместный снимок был смонтирован в программе Photoshop.
Совместная фотография футболистов появилась в сети 19 ноября. В кадре спортсмены играли в шахматы на чемодане бренда.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.
Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Португалии форвард выигрывал Кубок Америки.