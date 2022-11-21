Фото Месси и Роналду за шахматной доской смонтировали

По информации источника, футболисты приезжали на съемочную площадку рекламной кампании модного дома Louis Vuitton в разные дни, поэтому совместный снимок был смонтирован в программе Photoshop.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s2vxKkgulLU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Совместная фотография футболистов появилась в сети 19 ноября. В кадре спортсмены играли в шахматы на чемодане бренда.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.