Последний шанс Роналду стать величайшим: анализ группы H на ЧМ-2022

Португалия

Последнее участие в ЧМ: 2018 год

2018 год Лучший результат на ЧМ: третье место (1966 год)

Португальская сборная выступит на турнире одним из сильнейших составов. Команда Фернанду Сантуша укомплектована звездными игроками. Руй Патрисиу незаменим на последнем рубеже, костяк обороны составляют Рубен Диаш и Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

Линии полузащиты и атаки тоже пестрят громкими именами. Бруну Фернандеш и Жоау Феликс, Андре Силва и Бернарду Силва, Рафаэль Леао. Все они — мастера техничной игры с мячом, а также выносливы и грамотно видят поле.

Однако до сих пор главным лицом команды является Криштиану Роналду. В последние годы его клубная карьера пошла на спад, что не мешает, к слову, стабильно выступать в сборной. Мундиаль в Катаре станет заключительной попыткой Криштиану взять заветный трофей.

В выходе португальцев из группы сомнений нет. Конкуренцию может составить только Уругвай. Однако в плей-офф подопечных Сантуша ждет непростой путь до финала.

Сможет ли тренер справиться с таким богатым выбором игроков? В случае неудачи португальской сборной придется иметь дело с более именитым наставником.

Гана

Последнее участие в ЧМ: 2014 год

2014 год Лучший результат на ЧМ: четвертьфинал (2010 год)

«Черные звезды» возвращаются на чемпионат мира после пропуска турнира в России. Восемь лет назад сборная Ганы покинула Бразилию ни с чем. Африканцы не вышли из группы, что в стране оценили как провал на фоне участия в плей-офф 2006 и 2010 годов.

Команду возглавляет Отто Аддо с февраля 2022 года. Это первое тренерское место работы для специалиста. Ранее Аддо был только скаутом в сборной, а также занимал должность ассистента в клубах Германии и Дании. На чемпионате мира тренер попробует внедрить динамичный и прагматичный футбол, которому следуют команды Бундеслиги.

Лидером сборной является Томас Партей, известный по выступлениям за «Атлетико» и «Арсенал». Камалдин Сулемана из «Ренна» считается одним из самых техничных игроков Лиги 1. Мохаммед Кудус отличается высокой результативностью в «Аяксе».

Прогнозы на выступление сборной Ганы в группе не обнадеживают. Однако команде Аддо по силам побороться за место в плей-офф. Ждем сенсаций.

Уругвай

Последнее участие в ЧМ: 2018 год

2018 год Лучший результат на ЧМ: чемпион мира (1930, 1950)

Предстоящий турнир для уругвайцев будет особенным. В декабре 2021 года у «селесте» стартовала новая эра. После 15 лет работы в сборной пост главного тренера покинул Оскар Табарес. Преемником одного из лучших специалистов Южной Америки стал Диего Алонсо.

После Табареса команду, возможно, покинут и другие значимые люди. Чемпионат мира в Катаре, вероятно, станет последним для Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Впрочем, уругвайские болельщики возлагают надежды на молодого форварда Дарвина Нуньеса. После впечатляющего сезона в «Бенфике» он переехал на «Энфилд».

Ударный год проводит полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Уругваец забил уже больше голов, чем за два предыдущих сезона. Нельзя исключать, что Алонсо сделает из игрока джокера.

Грозная атака и бескомпромиссная оборона отличают Уругвай от соперников. «Селесте» могут приятно удивить болельщиков и добраться минимум до четвертьфинала.

Южная Корея

Последнее участие в ЧМ: 2018 год

2018 год Лучший результат на ЧМ: четвертое место (2002 год)

Корейская сборная выступает на десятом чемпионате мира подряд. Только в двух случаях азиатская команда преодолевала групповой этап. В 2002 году на домашнем турнире корейцы во главе с Гусом Хиддинком заняли четвертое место. Восемь лет спустя сборная покинула мундиаль на стадии ⅛ финала.

Для нового выхода в плей-офф в Южной Корее решили привлечь иностранного специалиста. Команда выступит в Катаре под руководством Паулу Бенту. Его тренерская карьера противоречива. После удачного дебюта в «Спортинге» последовал скомканный отрезок в сборной Португалии. Поработав какое-то время в азиатских командах, Бенту присоединился к Южной Кореи в 2018 году.

Несмотря на сложную группу, корейцы готовы навязать борьбу фаворитам. Лидером команды является Сон Хын Мин, несмотря на блеклый сезон в АПЛ.