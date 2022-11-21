Почему Нидерланды играют в оранжевой форме, хотя на флаге этого цвета нет?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
16:00Не началсяАнглияИран
Группа A
тв
19:00Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
13
2
Нидерланды
00
3
Сенегал
00
4
Катар
10
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
13:48 (мск), источник: Sports.Ru

Почему Нидерланды играют в оранжевой форме, хотя на флаге этого цвета нет?

Пестрая классика.

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Источник: Reuters

Оранжевая форма сборной Нидерландов — это что-то очень привычное и знакомое еще из детства. Будто бы так было, есть и должно быть.

При этом вполне логично задаться вопросом: а почему вызывающий и нестандартный оранжевый, если на флаге этого цвета нет? Да, то же самое касается и Италии в синем, и Германии в белом, но сегодня мы поговорим о Нидерландах.

Три года назад об этом спросили даже Артема Дзюбу.

— Артем, почему у сборной Голландии оранжевая форма?

— Хм, интересно. Ну они накуренные все, может быть, дружно? Я не знаю, почему оранжевая! Но голландцы сейчас сильные. Крутые!

Так откуда взялся оранжевый?

Оранжевый — цвет голландской королевской семьи. Он появился в 1570-х, когда Нидерланды начали бороться за независимость.

Источник: AP 2022

Дело было так: после раздела Священной Римской империи Нидерланды отошли к Испании, но новые порядки не вдохновили голландцев. Людям не нравилось повышение налогов, подавление протестантизма и централизация власти.

Начался бунт, который перерос в Восьмидесятилетнюю войну Нидерландов — именно столько голландцы сражались за независимость. На старте протест возглавил принц Вильгельм Оранский — в 11 лет он унаследовал княжество Оранж на юге Франции и оттуда получил фамилию.

Оранж знаменит плодородными землями, там в том числе растут и апельсины. Они есть даже на гербе княжества.

Оранжевые корни отразились в образе Вильгельма Оранского. На поле боя принц надевал небесно-голубой мундир, легкие латы, пышный галстук из брюссельских кружев, широкополую шляпу с перьями и — главное — вызывающе яркий оранжевый шарф.

Стиль переняла и армия. Оранжевые ливреи отличали голландцев в бою от противника — испанцев и немецких наемников, которые зашли на территорию страны.

Оранжевый нанесли и на флаг, под которым случились первые победы голландских повстанцев. Армия Оранского под оранжево-бело-лазурным триколором отбила город Брилле — первый шаг к освобождению страны. Этот же флаг развевался и на военных кораблях.

Триколор назвали Флагом принца, а потом он и вовсе стал государственным. Только в дальнейшем оранжевый заменили на красный. Есть три версии, почему так произошло:

  1. Краситель для создания оранжевого цвета состоял из двух пигментов — желтого и красного. Желтый пигмент был не очень долговечен и быстро выцветал на солнце, из-за чего оранжевая полоса быстро превращалась в красную.
  2. Оригинальные цвета флага были слишком блеклыми, чтобы рассмотреть их издалека. Например, на море. Поэтому лазурный цвет заменили на синий, а оранжевый — на ярко-красный.
  3. Во время оккупации Францией на стыке 1700−1800-х годов новая власть настояла, чтобы голландский флаг соответствовал по цветам французскому.

В 1813 году власть в Нидерландах вернулась к дому Оранских, а красную полосу даже заменили на оранжевую — таким образом демонстрировали единство народа с правителями. Правда, ненадолго: Королю Вильгельму I больше по душе был флаг с красной полосой.

При этом нашли компромисс: иногда красно-бело-синий флаг вывешивали с оранжевым вымпелом, эта традиция сохраняется и сейчас.

Последний раз идею вернуть оранжевую полосу выдвигали незадолго до Второй мировой голландские социал-националисты, но Королева Вильгельмина в 1937 году почувствовала тревожный сигнал (правда, будущее все равно было неизбежно) и издала указ, что голландский флаг — это красный, белый и синий.

Впрочем, оранжевая традиция никуда не делась. Это символ и Королевской семьи (да-да, там до сих пор наследники Дома Оранских), и страны в целом. Отсюда — и форма футбольной сборной, и многое другое оранжевое в Нидерландах.

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В Амстердаме даже есть большой оранжевый праздник — 27 апреля. В этот день весь город отмечает день рождения Короля Виллема-Александра и поет «Оранжевые наверх, оранжевые наверх, да здравствует Король!».

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа A, 21.11.2022, 19:00

Сенегал-Нидерланды-

Интересно, что раньше оранжевый праздник отмечали 30 апреля. В день рождения Королевы Юлианы, которая отреклась от престола еще в 1980 году. Тем не менее многие туристические гиды и путеводители до сих пор ошибочно сообщают, что надевать оранжевое и гулять нужно 30-го числа.

Туристы следуют указаниям, но в итоге выглядят очень нелепо. В Амстердаме над ними любят посмеяться. Есть даже специальный тег #vergistoeriste (на русский переводится с трудом, по смыслу означает «ошибающиеся туристы») и несколько видео об этой неловкой ситуации.

А сегодня в оранжевом голландцы выйдут против Сенегала — не пропустите их матч в 19:00.

Глеб Чернявский

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1938
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1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
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