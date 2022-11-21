Роналду: хотел бы быть тем, кто поставит мат Месси. Это было бы волшебно

«Я хотел бы быть игроком, который поставит мат Месси, как в шахматах, так и в футболе. Это было бы волшебно. Даже если я выиграю чемпионат мира, дебаты о том, кто из нас с ним лучше, продолжатся. Некоторым я нравлюсь больше, некоторым я нравлюсь меньше. Так же, как в жизни. Некоторым нравятся блондинки, некоторым нравятся брюнетки. Чемпионат мира будет витриной.



Но если я больше не выиграю ни одного турнира в своей карьере, я всё равно буду счастлив, учитывая все мои достижения», — приводит слова Роналду с пресс-конференции сборной Португалии Record.