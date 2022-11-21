Соболев будет болеть за Сербию на ЧМ-2022: «Это братский народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого»
Александр Соболев рассказал, почему будет болеть за сборную Сербии на ЧМ-2022.
Александр Соболев рассказал, почему будет болеть за сборную Сербии на ЧМ-2022.
— Если бы сейчас сборная оказалась на ЧМ, чего бы вправе мы были от нее ожидать?
— Как минимум выхода из группы.
— Мы способны на это?
— Конечно. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы сейчас играем, чтобы посмотреть [новых] ребят и чтобы быть готовыми к тому, когда нас могут допустить.
— Видел в соцсетях прогнозы игроков «Спартака» на исход ЧМ — кто выиграет титул. Вы единственный из команды проголосовали за сербов, почему?
— Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого.
— Будете смотреть только матчи сербов?
— Думаю, что не буду смотреть. Но сербов посмотрю.
— Как мы можем объяснить выбор Георгия Джикии для прогноза?
— Португалия? Он просто Криштиану любит, хочет, чтобы он выиграл, — сказал нападающий «Спартака» и сборной России.