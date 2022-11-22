Франция — Австралия: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Сборной Франции не везет по полной программе. Чемпионат мира для нее еще не начался, а к внушительному списку травмированных добавились Нкунку и — самое главное — Бензема. Карим показывал космический футбол в этом году, и команде Дешама явно будет его не хватать. Как будет не хватать Канте, Погба и Кимпембе. Первые двое внесли большой вклад в победу на ЧМ в России, за контроль в центре поля можно было не беспокоиться. Теперь же в этой роли молодой Тчуамени и нестабильный Рабьо. Да и Мбаппе на ЧМ-2018 было всего 19, он играл легко, раскованно. Теперь же Килиан — главная звезда сборной, а Евро-2020 показал, что он не очень хорошо справляется с таким давлением (0 голов, решающий промах в серии пенальти). В общем, кадровых проблем у Дешама хватает.

Австралия отобралась на ЧМ в Катаре в июне, одолев Перу в серии пенальти. В этот раз у сборной нет громких имен, как Кэйхилл или Кьюэлл на прошлых мундиалях. Австралийцы приехали терпеть в защите и играть на контратаках — по крайней мере с топ-сборными из Европы. Тренер Арнольд уже заявил, что все футболисты в его команде будут пахать, что он запретил использовать такие слова, как боль и усталость. Интересно, что Австралия была в группе с Францией и Данией на прошлом ЧМ. В России команда Дешама в 1-м туре с трудом одолела австралийцев. Соперники тогда обменялись точными ударами с пенальти, а решающий гол в свои ворота забил защитник «соккеруз».

На что ставить

Франция - Австралия Сделать ставку

При всех своих проблемах Франция все еще сильна по именам. В атаке выйдут Гризманн, Мбаппе, Жиру и Усман Дембеле. Сложно представить, что их удастся сдержать, все-таки сейчас, по ходу сезона, они должны быть в хорошей форме, без усталости, которая обычно бывает на летних ЧМ. Также мы знаем, что при Дешаме французы обычно действуют осторожно в защите и не включаются в атаке по максимуму, пока соперник их не вынудит. Даже с Бензема чемпионы мира мало забивали в этом году в Лиге наций. Не стоит особо ждать голов и здесь (тем более от сборной Австралии). Фаворит теоретически может оступиться в первом туре, но все же больше шансов на то, что он выиграет. БК Olimpbet предлагает коэффициент 1,83 на победу Франции и тотал меньше 3,5.

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Андрей Санталов