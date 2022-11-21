От слабого футболиста до триумфатора Бразилии. Как Тите стал выдающимся тренером

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Тите

Полное имя: Аденор Леонардо Бакши

Аденор Леонардо Бакши Прозвище: Философ

Философ Дата рождения: 25 мая 1961 (61 год)

25 мая 1961 (61 год) Рост: 184 см

184 см Должность: главный тренер сборной Бразилии по футболу.

За сборной Бразилии по футболу всегда пристально следили, а с приходом в команду Тите внимание к команде лишь увеличилось. Амбициозный тренер быстро нашел общий язык со звездными футболистами, заслужил их уважение и покорил сердца болельщиков. Расскажем подробнее о 61-летнем специалисте.

Детство и юность

Тите родился 25 мая 1961 года в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул в муниципалитете Кашиас-ду-Сул в обычной семье.

Полным именем его практически никогда и не называли — в детстве ребята прозвали будущего тренера Аде. Аде всегда бурно защищал друзей, размахивая кулаками, и рос активным ребенком. И, само собой, как и все мальчишки в Бразилии, любил погонять мяч и бегал после школы на поле в колледже «Мадре Имилда». Как признавался сам Тите, футбол был для него целым миром, ни о чем другом он даже не мог думать.

Спортивная карьера

Аде очень старался и начал играть в футбол профессионально, однако большого успеха не добился. Выступал за малоизвестные «Кашиас», «Эспортиво БГ», «Португеза Деспортос», «Гуарани» из Кампинаса и «Гуарани» из Гарибалди. Профессиональную карьеру завершил уже в 28 лет из-за проблем с коленом, которое и по сей день не может до конца разогнуть.

Именем Тите нарек его прославленный бразильский специалист Луис Фелипе Сколари, который только начинал тренерскую деятельность. Он пригласил к себе Аде и на тренировке, представляя его команде, перепутал имя и сказал: «Это Тите». Так за ним и закрепилось это имя.

Если с карьерой футболиста у Тите ничего не вышло, то вот на тренерском мостике бразильца ждал большой успех. Хотя первые 10 лет работы были скромными. Он возглавлял небольшие команды — «Гуарани» (Гарибалди), «Веранополис», «Ипиранга РС» и «Жувентуде». Все изменилось, когда в 2000 году он встал у руля «Кашиаса». Под его руководством команда с достаточно слабым составом победила в Лиге Гаушу. Этот успех позволил ему подписать контракт с одним из самых известных бразильских клубов — «Гремио». С «мушкетерами» Тите одержал победу в чемпионате штата и Кубке Бразилии.

Однако следом в карьере тренера опять произошло затишье. Он попробовал свои силы в «Сан-Каэтано», «Коринтиансе», «Атлетико Минейро», «Палмейрасе» и даже в «Аль-Айн» из ОАЭ.

В 2008 году вместе с «Интернасьоналом» Тите выиграл Южноамериканский кубок — до того ни одна бразильская команда не побеждала на этом турнире. Спустя два года он стал главным тренером «Коринтианса», с которым завоевал больше всего трофеев в своей карьере.

Интересно, что в 2014 году Тите стажировался в мадридском «Реале» у Карло Анчелотти. Итальянский специалист принял его радушно и даже поселил у себя дома. Все свободное время они обсуждали тактику и футбол.

Тите заслужил работу в национальной команде и в 2016-м занял пост главного тренера. С ним сборная Бразилии успешно квалифицировалась на ЧМ-2018 в России. И сделала это самой первой из всех команд. Хотя на самом мундиале желто-зеленые не сверкнули и вылетели уже на стадии четвертьфинала.

В 2019-м Бразилия стала победителем в Кубке Америки впервые за 12 лет. Через два года они также дошли до финала, но на этот раз уступили Аргентине.

Бразилия выиграла Кубок Америки 8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Отбор на ЧМ-2022 сборная Бразилии вновь прошла очень уверенно, одержав 14 побед и три раза сыграв вничью.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&id=456239019&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1 Во время загрузки произошла ошибка.

Достижения

В качестве футболиста

Двукратный серебряный призер Бразилии (1986, 1987)

Серебряный призер Сан-Паулу (1988)

В качестве тренера

«Веранополис»: победитель Второго дивизиона Риу-Гранди-ду-Сул (1993).

«СЭР Кашиас»: чемпион Риу-Гранди-ду-Сул (2000).

«Гремио»: обладатель Кубка Бразилим (2001), чемпион Риу-Гранди-ду-Сул (2001).

«Интернасьонал»: обладатель Южноамериканского кубка (2008), обладатель Кубка Дубая (2008).

«Коринтианс»: Двукратный чемпион Бразилии (2011, 2015), обладатель Кубка Либертадорес (2012), обладатель Рекопы Южной Америки (2013), победитель Клубного чемпионата мира (2012), чемпион Сан-Паулу (2013).

Сборная Бразилии: обладатель Кубка Америки (2019).

Личная жизнь

Тите ведет закрытый образ жизни. У нет нет личных социальных сетей. Известно, что он является верующим католиком, поэтому многие его называют святым. Тренер не упускает возможности посещать церкви во всех городах, куда приезжает.