Англия, Уэльс и еще 5 сборных отказались от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ после угрозы санкций ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
16:00Не началсяАнглияИран
Группа A
тв
19:00Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
13
2
Нидерланды
00
3
Сенегал
00
4
Катар
10
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
14:28 (мск), источник: Sport24

Англия, Уэльс и еще 5 сборных отказались от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ после угрозы санкций ФИФА

Сборные Англии и Уэльса отказались от ношения радужной капитанской повязки в поддержку сообщества ЛГБТК+ во время матчей чемпионата мира в Катаре после того, как ФИФА пригрозила сборным санкциями.

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В совместном заявлении с Бельгией, Данией, Германией, Нидерландами и Швейцарией футбольные ассоциации Англии и Уэльса заявили:

«ФИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить радужные повязки на поле. Как национальные федерации, мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения, поэтому мы попросили капитанов не надевать из на матчах чемпионата мира по футболу.

Мы были готовы платить штрафы… однако мы не можем поставить игроков в ситуацию, когда они могут быть предупреждены или даже вынуждены покинуть поле. Мы очень разочарованы решением ФИФА, которое, по нашему мнению, является беспрецедентным. Наши игроки и тренеры разочарованы — они решительно поддерживают инклюзивность и будут оказывать поддержку другими способами», — говорится в заявлении.

Национальные ассоциации написали в ФИФА о своем намерении носить радужные повязки еще в сентябре, но им ничего не ответили.

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1
Англия
Англия
2
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Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
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2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
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