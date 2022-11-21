Англия, Уэльс и еще 5 сборных отказались от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ после угрозы санкций ФИФА

«ФИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить радужные повязки на поле. Как национальные федерации, мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения, поэтому мы попросили капитанов не надевать из на матчах чемпионата мира по футболу.



Мы были готовы платить штрафы… однако мы не можем поставить игроков в ситуацию, когда они могут быть предупреждены или даже вынуждены покинуть поле. Мы очень разочарованы решением ФИФА, которое, по нашему мнению, является беспрецедентным. Наши игроки и тренеры разочарованы — они решительно поддерживают инклюзивность и будут оказывать поддержку другими способами», — говорится в заявлении.