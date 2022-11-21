Сборные Англии и Ирана назвали стартовые составы на матч чемпионата мира

Встреча группы В пройдет в понедельник на стадионе «Ар-Райан» и начнется в 16:00 мск.
Состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд (вратарь), Люк Шоу, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн (капитан).
В состав сборной Ирана попал выступавший за грозненский «Ахмат» с 2016 по 2019 год защитник Милад Мохаммади. Играющий за немецкий «Байер» Сердар Азмун остался в запасе.
Полностью состав выглядит следующим образом: Алиреза Бейранванд (вратарь), Садег Мохарамми, Мортеза Пурлиганджи, Маджид Хоссейни, Милад Мохаммади, Ахмад Нуроллахи, Рузбех Чешми, Эхсан Хаджсафи (капитан), Алиреза Джаханбахш, Мехди Тареми, Али Карими.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Помимо сборных Англии и Ирана, в группе В выступят национальные команды США и Уэльса.