В Госдуме прокомментировали политические акции на чемпионате мира в Катаре

В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что капитаны сборных семи европейских стран отказались от планов надевать повязки One Love (Одна любовь) в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) о намерении наказывать игроков желтыми карточками.

«Это спланированная демонстрация. Пока на старте чемпионата мира мы наблюдаем больше политики, чем собственно самого футбола. Разговоры об алкоголе на трибунах, поддержке и дискриминации различных меньшинств и сообществ, ущемлении прав человека, бойкотах болельщиков занимают, к сожалению, очень много места», — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».

Пирог отметил, что фокус информационной повестки во время чемпионата мира сместился с обсуждения предматчевых раскладов на общественно-политические темы.

«Мировой спорт, к сожалению, стал ареной для демонстрации многих неспортивных вещей. И подобный акционизм, надо сказать, зашкаливает. И вопросы на этот счет надо задавать в том числе и ФИФА», — добавил он.

В сентябре было объявлено, что сборные Нидерландов, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Уэльса присоединились к акции One Love в поддержку инклюзивности и против дискриминации.