Сборная Англии стартовала с крупной победы над командой Ирана на чемпионате мира

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Забитыми мячами в составе сборной Англии отметились Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43, 62), Рахим Стерлинг (45+1), Маркус Рэшфорд (71) и Джек Грилиш (90), у иранской команды дважды отличился Мехди Тареми (65, 90+13). Беллингем стал первым родившимся в XXI веке игроком, который забил гол на чемпионате мира. Нападающему 19 лет и 145 дней, он является одним из самых юных голеадоров в сборной Англии, только Майкл Оуэн (18 лет и 190 дней) забивал за команду на мировом первенстве в более молодом возрасте.

По ходу встречи тренерский штаб сборной Ирана произвел шесть замен, что произошло впервые в истории чемпионатов мира. Это стало возможно после того, как вратарь команды Алиреза Бейранванд был заменен в первом тайме после получения травмы головы. Из-за паузы, которая образовалась из-за оказания помощи голкиперу, к первому тайму встречи было добавлено 14 минут. Ко второму тайму из-за пауз, возникших по причине оказания помощи защитнику английской сборной Гарри Магуайру, а также полузащитнику сборной Ирана Эхсану Хаджсафи, было добавлено 10 минут.

Сборные Англии и Ирана выступают в группе В вместе с командами США и Уэльса. Встреча американцев и валлийцев пройдет в понедельник и начнется в 22:00 мск. В следующем туре англичане 25 ноября сыграют с командой США, иранцы в этот же день встретятся с валлийцами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=66882b8bf1088c56&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239028" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Игры принимают Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али», «Халифа» в Эр-Райяне и «Эль-Байта» в Эль-Хауре.