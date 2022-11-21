Саутгейт установил рекорд среди тренеров сборной Англии по числу побед на крупных турнирах
Сегодня, 21 ноября, сборная Англии одержала крупную победу над Ираном (6:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Сегодня, 21 ноября, сборная Англии одержала крупную победу над Ираном (6:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Для главного тренера англичан Гарета Саутгейта эта победа стала 9-й, одержанной на крупных турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы.
Как отмечает Opta Sports, 52-летний специалист стал рекордсменом среди тренеров сборной Англии за всю свою историю, превзойдя достижение сэра Альфа Рэмзи, на счету которого было 8 побед на крупных турнирах.
Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года.