Месси подтвердил, что чемпионат мира по футболу в Катаре станет последним в его карьере

«Безусловно, это мой последний чемпионат мира, мой последний шанс выиграть его. Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту», — сказал Месси.

В первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины во вторник сыграет с командой Саудовской Аравии. В группе С также выступят сборные Польши и Мексики.

«Не знаю, самый ли это счастливый момент в моей карьере, но я чувствую себя очень хорошо. Я стараюсь максимально наслаждаться каждым моментом, который выпадает на мою долю. Раньше у меня не было времени, чтобы насладиться этим», — отметил капитан сборной Аргентины.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, предматчевую пресс-конференцию Месси в Дохе посетили около 500 журналистов. Не всех представителей СМИ пустили на мероприятие.

Месси 35 лет, летом 2021 года он перешел в ПСЖ, в составе которого стал чемпионом Франции. До этого футболист с 2003 года выступал за «Барселону», вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — в клубном чемпионате мира. В 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.