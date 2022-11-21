Англия неожиданно хороша — раздавила Иран 6:2. Неужели она может выиграть ЧМ?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
16:00ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
19:001-й таймСенегал0Нидерланды0
Группа B
тв
22:00Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
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Таблицы
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Группа A
1
Эквадор
13
2
Нидерланды
00
3
Сенегал
00
4
Катар
10
Группа B
1
Англия
13
2
США
00
3
Уэльс
00
4
Иран
10
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Англия неожиданно хороша — раздавила Иран 6:2. Неужели она может выиграть ЧМ?

Команда Гарета Саутгейта уверенно стартовала в Катаре.

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В тени футбола

К чемпионату мира часто применяют расхожий штамп — «праздник футбола». Подразумевается, что во время этого турнира болельщики думают только об игре и наслаждаются голами, финтами и просто зрелищем. Но мы еще в начале года убедились, что лозунг «футбол вне политики» как минимум сомнителен. А чемпионат мира пока только подтверждает эти сомнения.

Англия и Иран проводили лишь второй матч турнира, но он уже был насквозь пропитан тоннами околофутбольных историй, причем с обеих сторон. Персидская страна в принципе одна из самых обсуждаемых в мире в последние два месяца — как известно, в Иране остро встал вопрос отношения к женщинам, из-за чего одна местная организация даже призвала ФИФА отстранить сборную от чемпионата мира. На эту тему высказывался и экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун, а главного тренера Карлуша Кейруша на предматчевой пресс-конференции пытался спровоцировать один из журналистов. В итоге команда все-таки доехала до Катара, однако в знак протеста отказалась исполнять гимн собственного государства.

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Акции британцев

У Англии — своя история. Ее СМИ активнее всех продавливают негативный фон вокруг Катара — ВВС в знак протеста даже не стал показывать матч открытия, а вместо этого Гари Линекер с гостями обсуждал проблемы прав человека, мигрантов и все остальное. До последнего было неясно, сможет ли Харри Кейн носить капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ. Сообщалось даже об угрозах получить желтую карточку за ношение нерегламентированной экипировки. В итоге все разрешилось лишь за пару часов до игры — ФИФА надавила на Англию и другие федерации, так что Кейн передал радужную повязку журналистке ВВС Алекс Скотт. Зато сборная Англии не отказалась от другого ритуала — во время обратного отсчета перед стартовым свистком она встала на колено. То есть даже за секунды до игры футболисты думали не об игре.

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд получил травму | Источник: Reuters

Разбитый нос вратаря и 14 добавленных минут

К счастью, во время матча обошлось без лозунгов и протестов. Хотя, судя по старту встречи, игроки продолжали думать не о футболе и в начале первого тайма. Иран компактно оборонялся в схеме с пятью защитниками, а Англия подолгу владела мячом, но атаковала крайне осторожно. А единственный опасный выпад первых восьми минут завершился тяжелой травмой голкипера Ирана Бейранванда — он врезался в своего же защитника, разбил нос в кровь и после невероятно длинной паузы все-таки попросил замену. Из-за этого к первому тайму добавили беспрецедентные 14 минут.

Результат за десять минут

Пауза сбила темп игры. Пусть он был невысоким, но постепенно возрастал. Англии пришлось заново разгонять матч, а помогли ей в этом коронные угловые и штрафные. На чемпионате мира в России команда Гарета Саутгейта забила 9 из 12 мячей со стандартных положений, а на Евро-2020 обошла всех соперников по числу ударов с них. Неудивительно, что уже в первом тайме игры с Ираном состоялся гол с углового.

Но перед этим Беллингем открыл счет после породистой позиционной атаки. Затем Магуайр попал в перекладину, а чуть позже отлично сыграл на другом угловом — защитник скинул мяч под удар Саке. 19-летний Беллингем и 21-летний Сака стали первыми детьми XXI века, забившими на чемпионате мира.

Иран плохо сопротивлялся, но у британцев еще и была отличная реализация. Едва стартовала первая из 14 добавленных минут, как Стерлинг сделал счет крупным. К перерыву результат был сделан.

Англия — Иран. Гол Джека Грилиша | Источник: Reuters

Логичный разгром

Перед вторым таймом Кейруш выпустил сразу трех новых футболистов, но не изменил структуру. Иранцы разве что стали активнее и выше прессинговать, только это все равно не приводило ни к чему. А Англия отлично освоилась в схеме 4−2−3−1, которую не использовала с июня, и продолжила осыпать Иран подачами со стандартов. Могли британцы забить и прямым ударом со штрафного, только Триппьер попал в «стенку».

Иран, конечно, разочаровал. Нет, он даже близко не считался фаворитом встречи, но команда с таким опытом, тренером и неплохой игрой на ЧМ-2018 обязана была сопротивляться жестче. В этом смысле показателен четвертый гол — Саке позволили в чужой штрафной делать что угодно, а защитники на расстоянии полутора метров лишь обозначали борьбу. Как следствие — вингер «Арсенал» оформил дубль.

Один мяч персидская сборная все-таки забила — Англия зевнула атаку, а Тареми попал в ворота от перекладины. На 77-й минуте на поле вышел Азмун, но экс-форвард «Зенита» запомнился лишь попаданием в перекладину в добавленное время. А у англичан замены сыграли — Рэшфорд отличился через минуту после выхода на поле, а на 90-й минуте Грилиш с паса Уилсона забил шестой мяч.

Почти полчаса добавленного времени

В концовке Иран все-таки забил один гол — Тареми оформил дубль, реализовал пенальти на 13-й добавленной минуте. Да, в общей сложности команды за два тайма переиграли почти полчаса, что вызвало изумление у многих в соцсетях. Но, скорее всего, примерно так будет на чемпионате мира всегда — судьям рекомендовано компенсировать больше, так как во время игры активно съедается время.

6:2 — слишком сурово для этой встречи, хотя и заслуженно. Англия одержала одну из самых легких побед при Саутгейте и развеяла миф о том, что после провального выступления в Лиге наций она неконкурентоспособна. Однако это был не показательный соперник, в следующей встрече с США Англии должно быть тяжелее.

Англия
6:2
Первый тайм: 3:0
Иран
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Аргентина
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Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
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Польша
Польша
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Мексика
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Аргентина
Аргентина
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ФРГ
ФРГ
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