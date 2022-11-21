Англия неожиданно хороша — раздавила Иран 6:2. Неужели она может выиграть ЧМ?

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В тени футбола

К чемпионату мира часто применяют расхожий штамп — «праздник футбола». Подразумевается, что во время этого турнира болельщики думают только об игре и наслаждаются голами, финтами и просто зрелищем. Но мы еще в начале года убедились, что лозунг «футбол вне политики» как минимум сомнителен. А чемпионат мира пока только подтверждает эти сомнения.

Англия и Иран проводили лишь второй матч турнира, но он уже был насквозь пропитан тоннами околофутбольных историй, причем с обеих сторон. Персидская страна в принципе одна из самых обсуждаемых в мире в последние два месяца — как известно, в Иране остро встал вопрос отношения к женщинам, из-за чего одна местная организация даже призвала ФИФА отстранить сборную от чемпионата мира. На эту тему высказывался и экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун, а главного тренера Карлуша Кейруша на предматчевой пресс-конференции пытался спровоцировать один из журналистов. В итоге команда все-таки доехала до Катара, однако в знак протеста отказалась исполнять гимн собственного государства.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=66882b8bf1088c56&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239028" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Акции британцев

У Англии — своя история. Ее СМИ активнее всех продавливают негативный фон вокруг Катара — ВВС в знак протеста даже не стал показывать матч открытия, а вместо этого Гари Линекер с гостями обсуждал проблемы прав человека, мигрантов и все остальное. До последнего было неясно, сможет ли Харри Кейн носить капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ. Сообщалось даже об угрозах получить желтую карточку за ношение нерегламентированной экипировки. В итоге все разрешилось лишь за пару часов до игры — ФИФА надавила на Англию и другие федерации, так что Кейн передал радужную повязку журналистке ВВС Алекс Скотт. Зато сборная Англии не отказалась от другого ритуала — во время обратного отсчета перед стартовым свистком она встала на колено. То есть даже за секунды до игры футболисты думали не об игре.

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд получил травму | Источник: Reuters

Разбитый нос вратаря и 14 добавленных минут

К счастью, во время матча обошлось без лозунгов и протестов. Хотя, судя по старту встречи, игроки продолжали думать не о футболе и в начале первого тайма. Иран компактно оборонялся в схеме с пятью защитниками, а Англия подолгу владела мячом, но атаковала крайне осторожно. А единственный опасный выпад первых восьми минут завершился тяжелой травмой голкипера Ирана Бейранванда — он врезался в своего же защитника, разбил нос в кровь и после невероятно длинной паузы все-таки попросил замену. Из-за этого к первому тайму добавили беспрецедентные 14 минут.

Результат за десять минут

Пауза сбила темп игры. Пусть он был невысоким, но постепенно возрастал. Англии пришлось заново разгонять матч, а помогли ей в этом коронные угловые и штрафные. На чемпионате мира в России команда Гарета Саутгейта забила 9 из 12 мячей со стандартных положений, а на Евро-2020 обошла всех соперников по числу ударов с них. Неудивительно, что уже в первом тайме игры с Ираном состоялся гол с углового.

Но перед этим Беллингем открыл счет после породистой позиционной атаки. Затем Магуайр попал в перекладину, а чуть позже отлично сыграл на другом угловом — защитник скинул мяч под удар Саке. 19-летний Беллингем и 21-летний Сака стали первыми детьми XXI века, забившими на чемпионате мира.

Иран плохо сопротивлялся, но у британцев еще и была отличная реализация. Едва стартовала первая из 14 добавленных минут, как Стерлинг сделал счет крупным. К перерыву результат был сделан.

Англия — Иран. Гол Джека Грилиша | Источник: Reuters

Логичный разгром

Перед вторым таймом Кейруш выпустил сразу трех новых футболистов, но не изменил структуру. Иранцы разве что стали активнее и выше прессинговать, только это все равно не приводило ни к чему. А Англия отлично освоилась в схеме 4−2−3−1, которую не использовала с июня, и продолжила осыпать Иран подачами со стандартов. Могли британцы забить и прямым ударом со штрафного, только Триппьер попал в «стенку».

Иран, конечно, разочаровал. Нет, он даже близко не считался фаворитом встречи, но команда с таким опытом, тренером и неплохой игрой на ЧМ-2018 обязана была сопротивляться жестче. В этом смысле показателен четвертый гол — Саке позволили в чужой штрафной делать что угодно, а защитники на расстоянии полутора метров лишь обозначали борьбу. Как следствие — вингер «Арсенал» оформил дубль.

Один мяч персидская сборная все-таки забила — Англия зевнула атаку, а Тареми попал в ворота от перекладины. На 77-й минуте на поле вышел Азмун, но экс-форвард «Зенита» запомнился лишь попаданием в перекладину в добавленное время. А у англичан замены сыграли — Рэшфорд отличился через минуту после выхода на поле, а на 90-й минуте Грилиш с паса Уилсона забил шестой мяч.

Почти полчаса добавленного времени

В концовке Иран все-таки забил один гол — Тареми оформил дубль, реализовал пенальти на 13-й добавленной минуте. Да, в общей сложности команды за два тайма переиграли почти полчаса, что вызвало изумление у многих в соцсетях. Но, скорее всего, примерно так будет на чемпионате мира всегда — судьям рекомендовано компенсировать больше, так как во время игры активно съедается время.