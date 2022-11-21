Хабиб назвал фаворитов чемпионата мира по футболу

«Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды. Есть еще Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия, Германия — это все очень крутые команды, но я выбрал три сборные и давайте посмотрим, как все сложится», — сказал Нурмагомедов на мероприятии компании Class A Events в Канаде.