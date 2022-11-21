Азмун: «Думаю, в матче с Уэльсом смогу сыграть 90 минут»
Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун в беседе с корреспондентом Sport24 Владимиром Колосом рассказал о своей физической готовности.
Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун в беседе с корреспондентом Sport24 Владимиром Колосом рассказал о своей физической готовности.
В стартовой игре на ЧМ-2022 против сборной Англии Азмун вышел на замену на 77-й минуте, а иранская команда проиграла со счетом 2:6.
«Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Все будет хорошо», — заявил бывший форвард «Зенита».
Следующий матч на групповом этапе сборная Ирана проведет против команды Уэльса 25 ноября.