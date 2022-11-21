Сборная Нидерландов победила команду Сенегала в матче чемпионата мира по футболу

Голы в составе победителей забили Коди Гакпо (85-я минута) и Дэви Классен (90+9).

Сборная Нидерландов провела первый матч на чемпионате мира с 12 июля 2014 года, тогда нидерландцы победили сборную Бразилии (3:0) в матче за бронзовые награды. На мировое первенство в 2018 году в России команда не квалифицировалась. Нидерландцы ни разу не становились чемпионами мира, команда играла в финале в 1974, 1978 и 2010 годах.

Сборная Сенегала является действующим победителем Кубка африканский наций. Она в третий раз участвует в чемпионате мира. В 2002 году сенегальцы дошли до четвертьфинала, в 2018-м — выбыли на стадии группового этапа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6bf1d6bb8c2253f7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239030" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды Нидерландов и Сенегала выступают в группе А вместе со сборными Катара и Эквадора. После первого тура команды Нидерландов и Эквадора набрали по 3 очка, сборные Сенегала и Катара не набрали очков. В следующем матче сборная Нидерландов сыграет с командой Эквадора 25 ноября, сенегальцы в этот же день встретятся с командой Катара.