Сборная Нидерландов победила команду Сенегала в матче чемпионата мира по футболу

Голы в составе победителей забили Коди Гакпо (85-я минута) и Дэви Классен (90+9).
Сборная Нидерландов провела первый матч на чемпионате мира с 12 июля 2014 года, тогда нидерландцы победили сборную Бразилии (3:0) в матче за бронзовые награды. На мировое первенство в 2018 году в России команда не квалифицировалась. Нидерландцы ни разу не становились чемпионами мира, команда играла в финале в 1974, 1978 и 2010 годах.
Сборная Сенегала является действующим победителем Кубка африканский наций. Она в третий раз участвует в чемпионате мира. В 2002 году сенегальцы дошли до четвертьфинала, в 2018-м — выбыли на стадии группового этапа.
Команды Нидерландов и Сенегала выступают в группе А вместе со сборными Катара и Эквадора. После первого тура команды Нидерландов и Эквадора набрали по 3 очка, сборные Сенегала и Катара не набрали очков. В следующем матче сборная Нидерландов сыграет с командой Эквадора 25 ноября, сенегальцы в этот же день встретятся с командой Катара.
Игры принимают Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али», «Халифа» в Эр-Райяне и «Эль-Байта» в Эль-Хауре. Трофей разыграют 32 сборные, разделенные на восемь групп. Команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, выходят в плей-офф. Прошлый чемпионат мира, который прошел в 2018 году в России, выиграла сборная Франции, рекордсменом по числу побед является команда Бразилии (пять раз). Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе.