Чемпионы Африки были лучше голландцев, но их похоронила дикая ошибка вратаря «Челси»

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
16:00ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
19:00ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
22:002-й таймСША1Уэльс0
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
13
2
Эквадор
13
3
Катар
10
4
Сенегал
10
Группа B
1
Англия
13
2
США
00
3
Уэльс
00
4
Иран
10
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
21:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионы Африки были лучше голландцев, но их похоронила дикая ошибка вратаря «Челси»

Нидерланды стартовали с непростой победы.

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Источник: AFP 2022

Прощальный аккорд

Турнир в Катаре — лебединая песня Луи ван Гала. После этого чемпионата мира сражающийся с онкологией 71-летний специалист уйдет на покой, а вместе с ним — целая эпоха. Особенно для голландской сборной, которая после добытой ван Галом бронзы ЧМ-2014 пережила период безвременья.

«Оранжевые» пропустили Евро-2016 и мировое первенство в России. Лучиком света для них стала работа Роналда Кумана, но когда того позвала «Барселона», ради работы своей мечты тренер бросил все на половине пути, пожертвовав чемпионатом Европы. Туда Нидерланды отправились под началом заработавшего клеймо неудачника Франка де Бура и провалились, после яркого группового этапа вылетев на старте плей-офф от Чехии.

Ну, а Куман, пиком которого в сборной пока остается финал Лиги наций, вернется в сборную после мундиаля. Когда это случится — круг точно замкнется, потому что Роналд должен был стать преемником ван Гала еще восемь лет назад, но тогда чиновники Королевского футбольного союза Нидерландов вдруг забыли обо всех договоренностях и, решив поставить на Гуса Хиддинка, выбросили на ветер четыре года из жизни национальной команды.

21 ноября. Сенегал — Нидерланды — 0:2. Сейв Андриса Нопперта | Источник: Reuters

Вратарский дебют

А пока ван Гал говорит о желании выиграть свой последний титул, вере в футболистов и называет себя везунчиком. Хотя очевидно, что при всем таланте нынешнего поколения «Оранжевых» им сейчас не хватает исполнителей уровня звезд бронзовой команды-2014 — Роббена, Кайта, ван Перси, Снайдера. И пусть найти альтернативу ван Дейку, Френки де Йонгу или Гакпо сложно, их возможное отсутствие не так критично, как в случае с Сенегалом и Мане.

Для африканцев форвард «Баварии» — больше чем игрок. Он и лидер команды, и ее душа. Человек, вокруг которого возглавляющий «Львов Теранги» семь с половиной лет Алиу Сиссе выстроил сборную, выигравшую зимой свой первый Кубок Африки. Тем не менее отлаженный командный механизм подразумевает заменяемость даже самой элитной детали. Сенегальцы в этом плане оказались предсказуемы, и, кажется, все угадали, что слева Мане заменит Сарр, а справа появится, наверное, самый критикуемый игрок «Монако» Диатта.

Зато Ван Гал при определении состава умеет удивлять, и в данной игре обнаружилось несколько сюрпризов. Во-первых, в качестве замены только восстановившемуся Депаю был выбран вернувшийся летом в Европу после трех сезонов в Мексике Янссен. Во-вторых, в воротах вместо ветерана Пасвера появился Нопперт, который к 28 годам не имел на своем счету ни одного матча за сборную, а на клубном уровне провел 51 игру. Но разве это сенсация, если мы говорим о тренере, который может поменять голкипера на серию пенальти?

Радость футболистов сборной Нидерландов | Источник: Reuters

Цена эпизода

Что до игры, то в первом тайме африканцы смотрелись как минимум не хуже и временами даже лучше голландцев. Это ван Дейку пришлось подставлять голову под мощный удар Сарра, а рвавшегося к мячу Диа в площади ворот опередил Аке. Нидерланды вроде бы владели преимуществом, но при этом единственный до перерыва стопроцентный момент создали в атаке с ходу, где все испортил попытавшийся максимально улучшить позицию для удара-де Йонг. И если двух защитников он на замахе убрал, то с разрядившим обстановку Куяте не справился.

Все это оставляло неоднозначное впечатление. С одной стороны, это был первый матч сопоставимых по уровню соперников хорошего класса. С другой — ждать обилия забитых мячей явно не приходилось. «Львы Теранги» в принципе пропускают очень мало, и на победном Кубке Африки их оборону за семь матчей вскрыли всего два раза. Даже вынужденные замены Диалло и Куяте на крепости сенегальского монолита никак не сказывались. А испортил все еще недавно казавшийся безупречным Эдуар Менди, допустивший дикую ошибку на выходе и буквально подаривший гол классно включившемуся из глубины Гакпо.

Кажется, сложности вратаря в «Челси» связаны не только с требованиями Грэма Поттера, которому нужен классно играющий ногами первый номер. Фактически это был единственный момент, когда Менди нужно было даже не выручить — просто выполнить свою работу. Как Нопперт, вытянувший в концовке из угла удар Папе Гея. Неочевидная ставка ван Гала снова сыграла. Возможно, он действительно счастливчик, а единственная игра — не повод всерьез оценивать шансы на что-то серьезное. Тем более в следующих матчах создавший второй гол Депай (вновь ошибка Менди) будет играть постоянно, а с ним оранжевая команда совсем другая.

Сенегал
0:2
Первый тайм: 0:0
Нидерланды
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Италия
Италия
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ФРГ
ФРГ
3
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Польша
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Франция
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Франция
Франция
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