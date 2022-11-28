Антонелла и Джорджина, Наталья и Мария: как выглядят подруги и жены лучших игроков ЧМ-2022

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22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября. Фавориты известны — действующий чемпион Франция, Бразилия и Аргентина, Англия и Испания, Германия и Нидерланды, Португалия и Бельгия.

Интересно также, кто из футболистов поборется за звание лучшего игрока турнира. Большинство букмекеров отдают предпочтение Лионелю Месси. Одному из лучших футболистов в истории не хватает титула чемпиона мира, и капитан сборной Аргентины приложит все усилия, чтобы привести команду к успеху в Катаре.

Кроме аргентинца среди главных претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2022: французы Киллиан Мбаппе и Карим Бензема (из-за травмы выбыл прямо перед стартом ЧМ), голландец Кевин де Брейне, англичанин Харри Кейн, бразильцы Неймар и Винисиус, португалец Криштиану Роналду, бельгийцы Ромелу Лукаку и Эден Азар, немец Томас Мюллер, датчанин Кристиан Эриксен. Поддерживать их на трибунах и у экранов телевизоров будут вторые половинки.