Сборные США и Уэльса сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Забитым мячом в составе американской сборной отметился Тимоти Веа (36-я минута), у команды Уэльса отличился Гарет Бэйл (82, с пенальти). Веа является сыном президента Либерии и обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа.

Сборная США провела свой первый матч на чемпионате мира с 1 июля 2014 года, тогда американцы на стадии ⅛ финала проиграли команде Бельгии (1:2). Сборная США в 11-й раз принимает участие в мировом первенстве, на прошлый чемпионат мира, который прошел в 2018 году в России, американцы не квалифицировались. Лучшим достижением американской сборной на турнире является третье место в 1930 году.

Сборная Уэльса выступает на втором для себя чемпионате мира, последний раз валлийцы играли на турнире в 1958 году, тогда команда дошла до стадии четвертьфинала. На нынешний чемпионат сборная Уэльса вышла через квалификацию, победив в раунде плей-офф команды Австрии (2:1) и Украины (1:0).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b87c93306d1d854f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239049" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американцы и валлийцы выступают в группе В вместе с англичанами и иранцами, их встреча завершилась победой сборной Англии со счетом 6:2. В следующем туре сборная США встретится с англичанами, валлийцы сыграют с командой Ирана, оба матча состоятся 25 ноября.