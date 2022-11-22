Сборные США и Уэльса сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Забитым мячом в составе американской сборной отметился Тимоти Веа (36-я минута), у команды Уэльса отличился Гарет Бэйл (82, с пенальти). Веа является сыном президента Либерии и обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа.
Сборная США провела свой первый матч на чемпионате мира с 1 июля 2014 года, тогда американцы на стадии ⅛ финала проиграли команде Бельгии (1:2). Сборная США в 11-й раз принимает участие в мировом первенстве, на прошлый чемпионат мира, который прошел в 2018 году в России, американцы не квалифицировались. Лучшим достижением американской сборной на турнире является третье место в 1930 году.
Сборная Уэльса выступает на втором для себя чемпионате мира, последний раз валлийцы играли на турнире в 1958 году, тогда команда дошла до стадии четвертьфинала. На нынешний чемпионат сборная Уэльса вышла через квалификацию, победив в раунде плей-офф команды Австрии (2:1) и Украины (1:0).
Американцы и валлийцы выступают в группе В вместе с англичанами и иранцами, их встреча завершилась победой сборной Англии со счетом 6:2. В следующем туре сборная США встретится с англичанами, валлийцы сыграют с командой Ирана, оба матча состоятся 25 ноября.
Игры чемпионата мира в Катаре принимают Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али», «Халифа» в Эр-Райяне и «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Трофей разыграют 32 сборные, разделенные на восемь групп. Команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, выходят в плей-офф. Прошлый чемпионат мира выиграла сборная Франции, рекордсменом по числу побед является команда Бразилии (пять раз). Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе.