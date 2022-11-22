Болельщики и журналисты жалуются на холод на стадионах чемпионата мира из-за кондиционеров

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ЧМ стартовал в Дохе 20 ноября. Температура воздуха в Катаре днем превышает 30 градусов. На каждом стадионе установлена специальная система охлаждения, которая поддерживает температуру на трибунах и игровом поле не выше 20 градусов. Многие болельщики жалуются, что в связи с этим они мерзнут во время матчей, им приходится теплее одеваться.

Напомним, чемпионат мира впервые проходит осенью и зимой. Соревнования перенесли из-за жары в летние месяцы в Катаре. Катар стал первой страной арабского мира, получившей право на проведение футбольного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что семь игроков сборной Испании простудились в преддверии стартового матча команды на чемпионате мира — 2022.

Футболисты заболели из-за кондиционеров в номерах. Из-за простуды Альваро Мората не смог закончить тренировочное занятие сборной, но ожидается, что он сможет принять участие в игре с костариканцами, которая пройдет 23 ноября.