«Промес мог быть в основе на ЧМ. Но ему здесь не место». Нидерландцы — о лидере «Спартака»

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
13:00Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
16:00Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
19:00Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22:00Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
13
2
Эквадор
13
3
Катар
10
4
Сенегал
10
Группа B
1
Англия
13
2
Уэльс
11
3
США
11
4
Иран
10
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
09:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Промес мог быть в основе на ЧМ. Но ему здесь не место». Нидерландцы — о лидере «Спартака»

Фанаты считают слабым, а бывший партнер по «Аяксу» и сборной называет Квинси «королем России».

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Источник: Спорт-Экспресс

Квинси Промес — лучший бомбардир и ассистент сезона РПЛ — не поехал на чемпионат мира в Катар. Причины у этого решение — не спортивные, просто у Квинси есть спорное судебное дело, которое не позволяет ему выступать за сборную страны. Но нужен ли он был сборной Нидерландов? Из России кажется, что да. Но чтобы узнать это неверняка, я опросил нидерландских фанатов, журналистов и даже футболистов.

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Я думал, что это будет просто — ведь вопрос совершенно обычный. Но многие нидерландцы отказывались говорить о Квинси, как только слышали его имя. Один фанат даже обронил следующую фразу: «Промес? Прости, друг, я не хочу говорить о преступнике».

Уголовное дело, по которому Промес проходит подозреваемым длится уже больше года. Журналист голландского De Telegraaf Валентинус Дриссен уверен, что отсутствие Квинси в Катаре связано только с этим.

«Промес — отличный игрок. Он точно мог бы поехать на чемпионат мира, — сказал Дриссен, — в этом составе он отлично бы подменял основных форвардов, а может, и играл бы в основе. Его уровень точно соответствует нынешнему составу Нидерландов. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом. Я слежу за его выступлениями в России, он отлично себя показывает. Сейчас он доказывает, что в Нидерландах за “Аякс” не показывал свой максимум. Он главная звезда в России. Но ван Гаал прав, что не взял его в Катар. Если не брать футбол, то Промесу не место здесь».

Источник: Чемпионат.com

А вот фанаты считают иначе. По их мнению, Квинси просто не тянет.

— Промес никогда не проходил в нынешний состав сборной, — говорит Гейс — один из болельщиков «оранжевых». — Его уровень приличный, но недостаточно. Справедливо, что его нет в Катаре. У нас много опций в атаке и без него. Он был очень плох в «Аяксе».

Примерно в этом же ключе высказались и ещё несколько ребят из Голландии.

Но самым интересным было, как отреагируют на вопрос про Квинси игроки сборной Нидерландов.

Сначала спросил про нападающего «Спартака» Винсента Янссена, но форварду «Антверпена» этот вопрос не понравился. Он очень грозно посмотрел на меня и еле выдавил из себя следующее: «Не время говорить о Промесе. Мы выиграли первую игру, и это самое важное. Он лучший бомбардир в России и мог бы нам помочь? Мне действительно нечего больше сказать по поводу Квинси».

Но не все в сборной Нидерландов жёстко реагируют на эту тему. Респект летит вингеру «Аякса» Стивену Бергвейну! Услышав, что мы из России, Стивен улыбнулся, а когда мы назвали фамилию Промеса, посмеялся и шикарно ответил: «Если бы Промес был здесь, он бы нам помог. Он фантастический игрок. Но мы все знаем тяжелую ситуацию, в которую он попал. Я слежу за ним в России, общаюсь каждую неделю. Он король России! Мы обсуждаем жизнь и больше ничего».

А как вы считаете, Промес помог бы сборной Нидерландов?

Автор: Андрей Панков

Сенегал
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1
Бразилия
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Бразилия
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Италия
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Швеция
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Франция
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Франция
Франция
2
Бразилия
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Хорватия
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Германия
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Италия
Италия
2
Франция
Франция
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