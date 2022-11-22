«Промес мог быть в основе на ЧМ. Но ему здесь не место». Нидерландцы — о лидере «Спартака»

Квинси Промес — лучший бомбардир и ассистент сезона РПЛ — не поехал на чемпионат мира в Катар. Причины у этого решение — не спортивные, просто у Квинси есть спорное судебное дело, которое не позволяет ему выступать за сборную страны. Но нужен ли он был сборной Нидерландов? Из России кажется, что да. Но чтобы узнать это неверняка, я опросил нидерландских фанатов, журналистов и даже футболистов.

Я думал, что это будет просто — ведь вопрос совершенно обычный. Но многие нидерландцы отказывались говорить о Квинси, как только слышали его имя. Один фанат даже обронил следующую фразу: «Промес? Прости, друг, я не хочу говорить о преступнике».

Уголовное дело, по которому Промес проходит подозреваемым длится уже больше года. Журналист голландского De Telegraaf Валентинус Дриссен уверен, что отсутствие Квинси в Катаре связано только с этим.

«Промес — отличный игрок. Он точно мог бы поехать на чемпионат мира, — сказал Дриссен, — в этом составе он отлично бы подменял основных форвардов, а может, и играл бы в основе. Его уровень точно соответствует нынешнему составу Нидерландов. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом. Я слежу за его выступлениями в России, он отлично себя показывает. Сейчас он доказывает, что в Нидерландах за “Аякс” не показывал свой максимум. Он главная звезда в России. Но ван Гаал прав, что не взял его в Катар. Если не брать футбол, то Промесу не место здесь».

А вот фанаты считают иначе. По их мнению, Квинси просто не тянет.

— Промес никогда не проходил в нынешний состав сборной, — говорит Гейс — один из болельщиков «оранжевых». — Его уровень приличный, но недостаточно. Справедливо, что его нет в Катаре. У нас много опций в атаке и без него. Он был очень плох в «Аяксе».

Примерно в этом же ключе высказались и ещё несколько ребят из Голландии.

Но самым интересным было, как отреагируют на вопрос про Квинси игроки сборной Нидерландов.

Сначала спросил про нападающего «Спартака» Винсента Янссена, но форварду «Антверпена» этот вопрос не понравился. Он очень грозно посмотрел на меня и еле выдавил из себя следующее: «Не время говорить о Промесе. Мы выиграли первую игру, и это самое важное. Он лучший бомбардир в России и мог бы нам помочь? Мне действительно нечего больше сказать по поводу Квинси».

Но не все в сборной Нидерландов жёстко реагируют на эту тему. Респект летит вингеру «Аякса» Стивену Бергвейну! Услышав, что мы из России, Стивен улыбнулся, а когда мы назвали фамилию Промеса, посмеялся и шикарно ответил: «Если бы Промес был здесь, он бы нам помог. Он фантастический игрок. Но мы все знаем тяжелую ситуацию, в которую он попал. Я слежу за ним в России, общаюсь каждую неделю. Он король России! Мы обсуждаем жизнь и больше ничего».

А как вы считаете, Промес помог бы сборной Нидерландов?