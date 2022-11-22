Два дня чемпионата мира в Катаре — два провала. В России люди хотя бы не страдали

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
13:00Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
16:00Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
19:00Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22:00Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
13
2
Эквадор
13
3
Катар
10
4
Сенегал
10
Группа B
1
Англия
13
2
Уэльс
11
3
США
11
4
Иран
10
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Два дня чемпионата мира в Катаре — два провала. В России люди хотя бы не страдали

Сравнение, которое напрашивается само собой.

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10
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Минули два игровых дня ЧМ-2022 в Катаре, 1-й тур уже сыгран в двух группах — А и B. И если к футболу и его качеству вопросов не так много (количество голов пока радует), то от околофутбольных тем не уйти. Почему от этого грустно — в колонке Константина Кринского.

Полупустые трибуны на матче открытия — это полный провал

Хотелось бы начать с внезапно появившегося запрета на продажу пива внутри стадионов, но это будет не совсем честно — всё-таки случился он за два дня до старта турнира. А вот что первым по-настоящему разочаровало — полупустые трибуны на матче открытия между Катаром и Эквадором. Мало того, что игра выдалась скучной и невыразительной, а хозяева турнира впервые начали ЧМ с поражения, так ещё и на трибунах было тухло.

Как можно провалить организацию первого матча, не продумать привлекательность домашнего турнира? Шумные катарцы — это практически исключение. Мир уже обошли кадры, как одетые в одинаковые майки ребята арабской внешности рвут глотки на трибунах. Но те люди, что облачились в национальные одежды, вели себя тихо. Я не призываю сходить с ума, ломать кресла и портить физиономии неприятелям. Но когда крошечный сектор эквадорцев все 90 минут перекрикивает стадион — это полный провал! И ситуация с пустующими местами на матчах ЧМ, к сожалению, не заканчивается матчем открытия.

Видимо, инвестировать миллиарды в стадионы и города вокруг них — легче, чем привить людям любовь к футболу.

И тогда назревает вопрос: а нужен ли такой турнир Катару, если местным он по барабану? Для руководства страны и правящей семьи это понт, побрякушка, яркая цацка — тут всё понятно. А что ЧМ для катарцев? На всеобщий праздник, переплетение культур, появление друзей со всего света это не похоже. А на что тогда?

Я работал на 12 матчах ЧМ-2018 в России, объездил пять городов. Был на матче открытия с Саудовской Аравии. До начала игры два часа кайфовал в фан-зоне у стадиона — как же там было круто! Люди знакомились, обнимались, фотографировались, случайно или даже специально обливались пивом, смеялись и — главное — излучали позитив и счастье. На стадионе «Лужники» вообще творилось что-то космическое: кажется, никогда прежде, как летом 2018-го, Россия не открывалась миру.

Крах системы электронных билетов на второй день турнира — это стыд

Представьте: вы в течение четырех лет откладывали деньги ради поездки на чемпионат мира, чтобы поболеть за любимую команду. Вы — англичанин из провинции или житель Тегерана. Да хоть мексиканец, не важно. И вот вы не можете получить доступ к своим электронным билетам из-за поломки приложения ФИФА. Что вам делать? Идти в билетный центр и распечатывать тикет — но вы там не первый: чуть раньше пришли ещё несколько тысяч человек.

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И вместо того чтобы спокойно занять место на стадионе, купить если не пиво, то хотя бы газировку, обсудить состав с другом или соседом по трибуне, вы стоите в очереди, которая не двигается! Просто потому, что приложение ФИФА с вашими электронными билетами не позволяет сохранить их на телефон и каждый раз загружает информацию через интернет. Но, увы, не выходит. И это не у вас проблемы с сетью, а у организатора с приложением. Ну ничего, пропустите полчаса игры, вам жалко, что ли? Всё равно уже здесь, что жалуетесь-то?

На ЧМ-2018 в России я был поражен организацией. Чтобы хоть раз мне — довольно въедливому журналисту — что-то не понравилось, это ещё надо вспомнить. Может, пару раз слишком холодно дули кондиционеры или еда в пресс-центре оказалась не горячей, а тёплой. Система прохода, идентификация, работа волонтёров — всё было хорошо. Не помню очередей на входах и внезапных эксцессов с логистикой, из-за которых люди попадали на трибуны после стартового свистка. Почти всегда я заходит на арену за несколько минут до начала матча — и никогда не видел давок и столпотворений. Если кто-то задерживался — то исключительно по собственной причине.

А ЧМ-2022 точно для болельщиков?

Прямо сейчас кажется, что нет. И вместо наслаждения люди страдают. Как будто привезти команды, запустить фанатов, открыть раздевалки, полить газон, включить прожекторы и камеры — просто надо, потому что так договорились с ФИФА. Нельзя же построить стадионы и просто убедить планету, что вы провели идеальный чемпионат мира. Подобных таблеток ещё не придумали. Для крутого чемпионата мира нужно куда больше бетонных декораций и масштабной пиротехники. Нужны гостеприимство, открытость, радушие и честность. А это не купишь за деньги.

Автор: Константин Кринский

Англия
6:2
Первый тайм: 3:0
Иран
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1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
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США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
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Германия
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