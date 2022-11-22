ФИФА потребовала от сборной Бельгии изменить дизайн формы

«Мы были готовы заплатить штрафы, которые обычно применяются за нарушение дресс-кода. Однако мы не можем ставить наших игроков в ситуацию, когда они получат предупреждение или даже будут вынуждены покинуть игровое поле», — говорится в заявлении бельгийской федерации.