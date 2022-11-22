ФИФА потребовала от сборной Бельгии изменить дизайн формы
Сборной Бельгии придется изменить дизайн гостевого комплекта формы на чемпионате мира в Катаре, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).
Сборной Бельгии придется изменить дизайн гостевого комплекта формы на чемпионате мира в Катаре, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).
По требованию Международной федерации футбола (ФИФА) с воротника формы исчезнет слово «Love» («Любовь»).
Также сообщается, что в сборной Бельгии решили отказаться от радужной капитанской повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества. ФИФА ясно дала понять, что будет наказывать за демонстрацию любых политических жестов.
«Мы были готовы заплатить штрафы, которые обычно применяются за нарушение дресс-кода. Однако мы не можем ставить наших игроков в ситуацию, когда они получат предупреждение или даже будут вынуждены покинуть игровое поле», — говорится в заявлении бельгийской федерации.
Пока еще ни одна команда на чемпионате мира не использовала радужную капитанскую повязку.
Сборная Бельгии первый матч на турнире проведет 23 ноября против Канады. Также в группе F выступают сборные Марокко и Хорватии.