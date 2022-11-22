Мужчина прошел пешком 1600 км ради чемпионата мира по футболу

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Житель Саудовской Аравии Абдалла аль-Салми прошел пешком 1600 км ради того, чтобы исполнить свою мечту и увидеть чемпионат мира по футболу. Такое расстояние он преодолел от родного города Джедда до столицы государства Дохи, сообщает Русская служба Би-би-си (заблокирована на территории России). По данным журналистов канала, Абдалла аль-Салми шел пешком пять дней. Как рассказал сам болельщик, путешествие того стоило, хотя оказалось очень нелегким.

«Я всегда хотел побывать на этом чемпионате, но не мог, потому что он всегда был далеко, то в ЮАР, то в Бразилии, то в России. Но, как араб, я был должен посмотреть первый чемпионат мира в арабской стране, это большая честь для меня», — поделился болельщик Абдалла аль-Салми в беседе с BBC.

Как рассказывает аль-Салми, временами путешествие было не просто трудным, а опасным. Пришлось выносить изнуряющую жару, преодолевать песчаные дюны и спасаться от диких животных: «Временами я видел волка, идущего рядом». Путешествие пешком на чемпионат принесло Абдалле известность в Дохе, теперь его узнают на улицах и просят с ним сделать селфи, как со знаменитостью.

20 ноября 2022 года в Катаре начался чемпионат мира по футболу — впервые в истории Ближний Восток принимает у себя мировое первенство. Саму страну критикуют за нарушения прав человека (прав женщин, прав трудовых мигрантов). Обстоятельства того, как страна выиграла заявку на проведение чемпионата, тоже бросают тень на событие. Катар получил право на проведение чемпионата мира в 2010 году, когда FIFA руководил Зепп Блаттер, позже обвиненный в коррупции и отмывании денег. Журналисты высказывали предположения, что арабская страна выиграла конкурс нечестно, подкупив высших чиновников FIFA. Это косвенно подтверждал в конфиденциальном email даже вице-президент FIFA Джек Уорнер. Однако в самой организации заявили, что Катар был выбран исходя из стратегии по популяризации футбола в разных регионах мира.