Мужчина прошел пешком 1600 км ради чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
13:00Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
16:00Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
19:00Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22:00Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
13
2
Эквадор
13
3
Катар
10
4
Сенегал
10
Группа B
1
Англия
13
2
Уэльс
11
3
США
11
4
Иран
10
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
10:49 (мск), источник: РБК Life

Мужчина прошел пешком 1600 км ради чемпионата мира по футболу

Его не испугали жара, песчаные дюны и дикие звери.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Житель Саудовской Аравии Абдалла аль-Салми прошел пешком 1600 км ради того, чтобы исполнить свою мечту и увидеть чемпионат мира по футболу. Такое расстояние он преодолел от родного города Джедда до столицы государства Дохи, сообщает Русская служба Би-би-си (заблокирована на территории России). По данным журналистов канала, Абдалла аль-Салми шел пешком пять дней. Как рассказал сам болельщик, путешествие того стоило, хотя оказалось очень нелегким.

«Я всегда хотел побывать на этом чемпионате, но не мог, потому что он всегда был далеко, то в ЮАР, то в Бразилии, то в России. Но, как араб, я был должен посмотреть первый чемпионат мира в арабской стране, это большая честь для меня», — поделился болельщик Абдалла аль-Салми в беседе с BBC.

Как рассказывает аль-Салми, временами путешествие было не просто трудным, а опасным. Пришлось выносить изнуряющую жару, преодолевать песчаные дюны и спасаться от диких животных: «Временами я видел волка, идущего рядом». Путешествие пешком на чемпионат принесло Абдалле известность в Дохе, теперь его узнают на улицах и просят с ним сделать селфи, как со знаменитостью.

20 ноября 2022 года в Катаре начался чемпионат мира по футболу — впервые в истории Ближний Восток принимает у себя мировое первенство. Саму страну критикуют за нарушения прав человека (прав женщин, прав трудовых мигрантов). Обстоятельства того, как страна выиграла заявку на проведение чемпионата, тоже бросают тень на событие. Катар получил право на проведение чемпионата мира в 2010 году, когда FIFA руководил Зепп Блаттер, позже обвиненный в коррупции и отмывании денег. Журналисты высказывали предположения, что арабская страна выиграла конкурс нечестно, подкупив высших чиновников FIFA. Это косвенно подтверждал в конфиденциальном email даже вице-президент FIFA Джек Уорнер. Однако в самой организации заявили, что Катар был выбран исходя из стратегии по популяризации футбола в разных регионах мира.

Катар — маленький полуостров в Персидском заливе, площадь которого немногим больше 11 тыс. кв. км — в четыре раза меньше площади Московской области. Почти всю эту территорию занимает пустыня. Кроме этических и политических нюансов, выбор Катара как места проведения чемпионата мира по футболу считают спорным из-за климатических особенностей. Впервые событие пройдет в стране с таким жарким климатом. Столбик термометра в июне—июле здесь может подниматься до плюс 50 градусов в тени. Из-за этого первенство даже пришлось сдвинуть на ноябрь—декабрь. Население страны составляет немногим менее 3 млн человек, и 90% граждан живут в столице. В допандемийные годы Катар ежегодно посещали порядка 1,8−2,1 млн туристов в год. Теперь же стране предстоит принять 1,2 млн человек менее чем за месяц.

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История чемпионатов мира
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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