Месси выйдет в старте сборной Аргентины на матч с Саудовской Аравией

Встреча пройдет во вторник в городе Лусаил и начнется в 13:00 мск. Ранее СМИ сообщали, что Месси занимается отдельно от команды. Позднее капитан сборной Аргентины заявил, что тренировался по индивидуальной программе в качестве меры предосторожности.
Стартовый состав сборной Аргентины выглядит следующим образом: Эмилиано Мартинес (вратарь), Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Лионель Месси (капитан), Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес.
У команды Саудовской Аравии с первых минут на поле выйдут: Мохаммед Аль-Овайс (вратарь), Али Аль-Булеахи, Сауд Абдулхамид, Яссер Аль-Шахрани, Хассан Аль-Тамбакти, Салман Аль-Фаридж (капитан), Абдулелла Аль-Малки, Фирас Аль-Бурайкан, Салех Аль-Шехри, Мохамед Канно, Салим Аль-Давсари.